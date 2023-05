Darum stehen Container vor der Notunterkunft für Geflüchtete in Bad Wörishofen

Plus Eine Mauer aus Containern steht vor der Notunterkunft für Geflüchtete in Bad Wörishofen. Wohnen wird dort allerdings niemand.

Zahlreiche Container stehen vor der Notunterkunft für Geflüchtete in Bad Wörishofen. Allerdings werden dort keine Menschen untergebracht, wie das Landratsamt auf Nachfrage mitteilt.

Es handele sich um Sanitärcontainer, die nur auf dem Gelände zwischengelagert würden. Man werde die Container künftig an Unterkünften einsetzen, wo die vorhandenen Sanitäranlagen nicht ausreichen. Wo, das stehe noch nicht fest.