Bad Wörishofen

vor 33 Min.

Das Bad Wörishofer Geheimnis der Fünf-Sterne-Feuerzangenbowle

Plus Seit rund 40 Jahren verwöhnt das Hotel Fontenay in Bad Wörishofen seine Gäste alljährlich mit einer besonderen Feuerzangenbowle. Hoteldirektor Rainer Gellrich verrät, was bei der Zubereitung auf keinen Fall fehlen darf.

Von Kathrin Elsner

Rainer Gellrich legt einen großen Zuckerhut auf die Feuerzange über dem mit Punsch gefüllten Kupfertopf. Er gießt etwas hochprozentigen Rum in eine Schöpfkelle, entzündet diesen und tränkt den Zuckerhut reichlich. Das Spektakel beginnt, die Flammen leuchten auf, die faszinierten Gäste zücken ihre Smartphones für Fotos. Ob der Hoteldirektor das geheime Rezept des Hauses am Ende verraten wird? Gerhard Wissing hat mit seiner Frau Gisela die besten Plätze in der Hotel-Lobby eingenommen und schaut gespannt auf die vorbereitete Feuerzangenbowle-Station mit den vielversprechenden Kupfertöpfen. Der Hauptakteur des heutigen Abends schreitet perfekt gestylt heran: Hoteldirektor Rainer Gellrich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

