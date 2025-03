Das Beste aus 30 Jahren Eiskunstlauf: großes Schaulaufen mit 200 Aktiven

Ein echter Höhepunkt auf dem Eis steht bevor. Zum großen Jubiläum haben die Trainerinnen des Eiskunstlaufvereins Bad Wörishofen mit ihren Schützlingen ein faszinierendes Schaulaufprogramm auf die Beine gestellt, auch die Eiskunstläuferinnen und -läufer aus Türkheim und Buchloe zeigen ihr Können. Ob die 600 Zuschauerplätze in der Eissporthalle ausreichen werden?

Das Schlümpfe-Lied erschallt, die jüngsten Eiskunstläuferinnen laufen geführt von Regina Stehr übers Eis und winken herzallerliebst Richtung Zuschauertribüne. Ihre Choreografie klappt schon ganz hervorragend, die Vorfreude und Aufregung vor ihrem ersten großen Auftritt ist auch den erst vierjährigen Mädchen Emilia und Natalia anzumerken. „Das Schönste ist, das Lachen in den Gesichtern von den Kindern zu sehen“, findet Regina Stehr, die mit viel Liebe und Begeisterung beim Training von mehreren Kindergruppen mitwirkt.

Die Eiskunstläufer nutzten jede noch so kleine Eisfläche zum Üben

Eine Gruppe nach der anderen probt hochkonzentriert, die Einzelläuferinnen nutzen jeden sich bietenden Platz auf dem Eis, um faszinierende Pirouetten und Sprünge zu üben. Im bunten Clownskostüm flitzt der zehnjährige Luis als einer der wenigen Eiskunstläufer übers Eis und freut sich sichtlich auf sein erstes Schaulaufen. Trainerin Bettina Marz steht am Rand, gibt letzte Tipps und lächelt. Ihre Motivation, gemeinsam mit dem aus Sonja Höfler, Isabella Dörfler, Regina Stehr, Alina Höfler, Franziska Dietrich, Rebecca Müller und Franziska Zerrle bestehenden Trainerteam immer wieder ein tolles Schaulaufen zu organisieren, ist trotz des enormen Aufwands hoch.

Die jüngsten Eiskunstlaufstars üben für ihren ersten großen Auftritt mit Regina Stehr ihre Choreografie zum Thema "Schlümpfe".

Der große Spaß der Kinder, die das Gelernte voller Begeisterung ihrer Familie zeigen möchten, und die positive Resonanz der Eltern für den besonderen Saisonabschluss sei auch nach drei Jahrzehnten ungebrochen. „Mein erstes Schaulaufen war 1987 mit Stargast Norbert Schramm“, erinnert sich die heute 46-Jährige. Die Schwester des zweifachen Europameisters, Claudia Schramm, sei die erste Trainerin der Wörishofer Eiskunstlaufabteilung gewesen, die damals zum Eishockey-Verein Bad Wörishofen gehörte. 1995 erfolgte die Gründung des Eiskunstlaufvereins Bad Wörishofen.

In diesem Jahr geht auch eine Erwachsenengruppe aufs Eis

Dass beim großen Schaulaufen zum 30-jährigen Vereinsjubiläum 130 Aktive aus Bad Wörishofen, 20 aus Türkheim und 50 aus Buchloe auf dem Eis stehen werden, erfüllt sie mit großer Freude. Und es gibt noch eine Besonderheit: „Wir haben dieses Jahr das erst mal eine richtige Erwachsenengruppe aus Mamas und ehemaligen Läuferinnen, die sich getraut haben, etwas fürs Schaulaufen einzustudieren“, erzählt Bettina Marz und lacht fröhlich, auch sie selbst wird zum Thema „A Chorus Line“ auf dem Eis stehen.

Marion Willi-Berrey wagte sich motiviert durch ihre zwölfjährige Tochter wieder aufs Eis und ist mit 51 Jahren die älteste Teilnehmerin. „Ich laufe halt das, was ich kann“, sagt sie vergnügt, „ich freue mich, wenn es vernünftig klappt und es einfach für alle ein toller Abend wird“. Das wird es mit Sicherheit auch für die Zuschauer, wie schon die kreativen Themen erahnen lassen. Eine Zeitreise von den „Schlümpfen“ über „Peter Pan“, „Bibi und Tina“, „Sister Act“, „Alice im Wunderland“, „Charlie Chaplin“, „Starlight Express“, bis hin zu „Asterix und Obelix“ und noch so viel mehr wird die Eisfläche der Eissporthalle zum Beben bringen. Das große Jubiläums-Schaulaufen findet am 15. März um 18 Uhr statt, der Eintritt ist frei. Da die Zuschauerplätze auf 600 beschränkt sind, lohnt es sich, etwas früher da zu sein, Einlass ist ab 17.30 Uhr.