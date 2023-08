Bad Wörishofen

vor 35 Min.

Das erste eigene Geld verdienen: Ein Ferienjob macht´s möglich

Plus Ferienjobs sind für Jugendliche eine attraktive Methode, endlich eigenes Geld zu verdienen. Doch welche Arbeiten darf man ab welchem Alter überhaupt ausüben?

Von Kathrin Elsner

Sechs Wochen Sommerferien, endlich. Während viele Schülerinnen und Schüler einfach nur froh sind, die Schule hinter sich zu haben und die Pause genießen, stürzen sich andere in ein besonderes Abenteuer: Den ersten Ferienjob. Doch der Kinderarbeitsschutz hat feste Regeln, ein klassischer Ferienjob ist erst ab 15 Jahren erlaubt. Tricor beschäftigt regelmäßig Ferienjobber, ein Gewinn für beide Seiten.

Die 16-jährige Ferienjobberin Rubina Perovic sieht schon fast aus wie ein Tricor-Profi

„Jetzt weiß ich endlich, wie Kartons hergestellt werden“, sagt die 16-jährige Rubina Perovic und strahlt. In ihrem roten Tricor T-Shirt sieht sie schon aus wie ein echter Profi. Zwei Wochen ihrer Sommerferien verbringt die Elftklässlerin in der Produkion des Spezialisten für Industrie- und Schwerverpackungslösungen aus Wellpappe, bei dem auch ihre Mama angestellt ist. „Ich wollte einfach mein eigenes Geld haben“, sagt sie mit leuchtenden Augen, „ich möchte mir Kleidung davon kaufen und ein bisschen für den Führerschein sparen“. Mehrere Stunden am Tag zu stehen sei am Anfang schon anstrengend gewesen. „Mir haben die Füße weh getan, aber man gewöhnt sich daran, ich würde es wieder machen“, sagt Rubina Perovic und lächelt. Die Erfahrung, dass Arbeiten anstrengend sein kann und dass man viele Stunden braucht, um Geld zu verdienen, sei sehr wertvoll, sagt sie. Die tägliche Arbeitszeit von sechs Stunden lasse ihr außerdem noch genügend freie Zeit, um die Ferien mit ihren Freundinnen zu genießen. Dennoch weiß sie aus dem Freundeskreis: „In den Sommerferien haben nicht viele Lust zu arbeiten, weil sie froh sind, die Schule hinter sich zu haben und die sechs Wochen Ferien ausnutzen wollen“. Für sie selbst ist es nicht der erste Schülerjob. „Vorher habe ich Zeitungen ausgetragen“, erzählt sie.

