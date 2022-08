Das Festival der Nationen in Bad Wörishofen setzt neue Maßstäbe

In kurzer Zeit treten in Bad Wörishofen einige der größten Stars der Klassikwelt auf – ein Programm, mit dem auch die größten Bühnen der Welt nicht mithalten können. Hören Sie rein.

An „Stars und junge Weltelite“ hat man sich in Bad Wörishofen mit den Jahren gewöhnt – die Stadt weiß, was sie am Festival der Nationen und seinem Promiglanz hat. Diesmal jedoch müsste das Festival mit „Megastars und junge Weltelite“ überschrieben werden. „Ich frage mich selbst noch oft: Kommen die wirklich alle auf einmal?“, sagt Intendant Winfried Roch aus Türkheim und die Vorfreude steht ihm dabei ins Gesicht geschrieben. Eine solche Stardichte wie Bad Wörishofen bieten nicht einmal die großen Konzerthäuser der Welt.

Das Festivalprogramm lässt auch abgebrühte Profis des Klassikkonzertbetriebes aufhorchen. Vom 23. September bis zum 2. Oktober drängen sich die großen Namen der Szene im kleinen Bad Wörishofen. Dazu kommt am 4. Oktober ein Sonderkonzert mit Jonas Kaufmann, einem der größten Stars auf den großen Opernbühnen der Welt. Gemeinsam mit Helmut Deutsch am Klavier gibt er einen Liederabend – ein Format, mit dem Kaufmann gerade erst bei den Salzburger Festspielen für Jubelstürme gesorgt hat. In Bad Wörishofen mit dabei ist auch ein weiterer herausragender Sänger: Rolando Villazon.

Weltstars spielen im Herbst in Bad Wörishofen

Er gilt als Publikumsliebling, weil zur großen Stimme auch noch großes Unterhaltungstalent kommt. Starpianist Igor Levit ist ebenfalls in Bad Wörishofen zu erleben. Er gehört zu jenen Künstlern, die sich meinungsstark in gesellschaftliche Debatten einmischen und deshalb weit über die Konzerthallen hinaus eine Bühne haben. Auch die Wiener Symphoniker sind dabei. Sie bestreiten mit Emmanuel Tjeknavorian das Eröffnungskonzert im Kursaal. „Die Wiener Symphoniker waren beim ersten Auftritt begeistert von der Atmosphäre in Bad Wörishofen“, berichtet Winfried Roch. Deshalb sind sie auch diesmal wieder in Bad Wörishofen und bringen Wiener Lieder mit.

Auch Stargeigerin Julia Fischer ist dabei, für die das Festival der Nationen einst zum Sprungbrett für eine Weltkarriere wurde. Erstmals stellt sie in Bad Wörishofen ihre Kindersinfonie vor. „Eine fantastische Idee“, findet Winfried Roch. Rudolf Buchbinder, Mischa Maisky, Elina Garanca, heißen die weiteren großen Namen in Bad Wörishofen. Christian Li, Violine, erhält den Prix Young Artis of the Year.

Viele Jugendliche sollen das Festival in Bad Wörishofen erleben können

Dazu gibt es große Orchester wie die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Philharmonie Baden-Baden, Kammerorchester Basel, das Janácek Philharmonic Orchestra und natürlich das vbw-Festivalorchester mit den besten Klassiktalenten Bayerns. Mit Paten-Projekten wollen die Brüder Winfried und Werner Roch es möglichst vielen jungen Menschen ermöglichen, das Festival zu erleben. Betuchtere Gäste übernehmen dabei die Ticketkosten für Kinder und Jugendliche aus Familien, die sich einen Festivalbesuch sonst vielleicht nicht leisten könnten.

Die Kartenpreise für Kaufmann und Villazon beispielsweise liegen zwischen 129 und 169 Euro, günstiger als 84 Euro wird es im Kursaal nicht. Die Paten-Projekte zeigen, worum es beim Festival der Nationen vor allem geht: junge Menschen für Klassik zu begeistern. Die Bildungsprojekte werden größer und größer. Diesmal sind laut Werner Roch mehr als 2000 Kinder und Jugendliche mit dabei. „Heuer schaffen wir die Marke von 20.000“, sagt Roch mit Blick auf die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer seit dem Jahr 2010. Diesen Teil des Festivals schätzen auch die Stars der Szene. Mit einer solchen Riege hätten aber auch die erfahrenen Konzertmanager aus Türkheim nie gerechnet, wie sie offen einräumen. „Es hat sich einfach so ergeben“, sagt Winfried Roch dazu. Der Kursaal mit seinen fast 1000 Plätzen darf heuer laut Werner Roch wieder voll belegt werden.

Das Tragen einer Schutzmaske wird beim Bad Wörishofer Festival empfohlen

Man werde das Tragen einer Maske zum Corona-Infektionsschutz empfehlen, kündigen die Türkheimer an. Corona ist aber nicht die einzige große Herausforderung für die Konzertmacher. Der Krieg Russlands in der Ukraine ist auch ein Thema in den großen Orchestern der Welt, in denen oft Musikerinnen und Musiker beider Länder musizieren. Auch die Auswahl der Stücke wurde andernorts bereits zum Politikum. „Beim Festival der Nationen werden weiterhin die großen russischen Komponisten gespielt“, stellt Winfried Roch klar. Die Orchester sieht er in der Weltlage als Leuchttürme. „Gott sei Dank gibt es die Musiker, die Brücken schlagen“, sagt Winfried Roch über die Zusammenarbeit auf den Bühnen.

Eintrittskarten für das Festival der Nationen gibt es unter anderem beim MZ-Ticketservice in Bad Wörishofen (Telefonnummer 08247/35035) und Mindelheim (08261/991375).

Das Festival-Programm:

23. September: Eröffnungskonzert „Wien“: Emmanuel Tjeknavorian, Violine, Wiener Symphoniker

24. September: Mendelssohn Violinkonzert: Julia Fischer, Violine, vbw Festivalorchester

25. September: Gala-Konzert mit Rolando Villazón

25. September: 10.15 bis 17 Uhr Musikfest (Eintritt frei)

26. September, 10.30 bis 11.30 Uhr „Classic for Kids“

27. September: Mozart – Klavierkonzert Nr. 9 & 20: Rudolf Buchbinder, Klavier, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen

28. September: Mozart – Klavierkonzert Nr. 21 & 25: Rudolf Buchbinder, Klavier, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen

29. September: Quadro Nuevo „Mare“ im Hotel Sonnenhof

30. September: Igor Levit spielt Beethoven

1. Oktober: „Cellissimo!“ mit Mischa Maisky

2. Oktober: Abschlussgala mit Elina Garanca