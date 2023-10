Das Festival "Jazz goes to Kur" bringt den Groove nach Bad Wörishofen

Bad Wörishofens Jazz-Festival gehört zum Herbst wie bunte Blätter. Diesmal freuen sich die Fans auf den Auftritt von Ekstrajazz.

Das Blues- und Jazzfestival in Bad Wörishofen geht in die nächste Runde. Vom 18. bis 22. Oktober dürfen sich alle Musikbegeisterten auf die 32. Ausgabe von "Jazz goes to Kur" in der Kneippstadt freuen.

Das Festival startet mit zwei thematisch passenden Filmvorführungen im Filmhaus Huber in Bad Wörishofen, wo derzeit die Allgäuer Filmkunstwochen laufen. Am Mittwoch, 18. Oktober, um 15 Uhr läuft „Adiós Buenos Aires“ – ein Film über das Leben des Mittvierziger Julios, der gerade eine emotionale Wandlung durchmacht und kurz vor Erreichen seines Ziels begreift, dass das, was er aufgeben wollte, seine Heimatstadt, seine Freunde und seine Musik, das Wichtigste in seinem Leben sind.

Ein Dokumentarfilm steht am Donnerstag, 19. Oktober, um 20 Uhr im Mittelpunkt. „Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song“ stellt eine vielschichtige Musik-Dokumentation mit einer großen Fülle an bisher unveröffentlichtem Archiv- und Interviewmaterial dar. Die bewegte Reise eines weltberühmten Songs und ein vielschichtiges Porträt von Leonard Cohen.

Die Gruppe "EKSTRAjazz" wird heuer das Jazzfestival in Bad Wörishofen anführen. Foto: Ekstrajazz

Auch das Kurorchester und die Jazzkur-Band mischen bei "Jazz goes to Kur" mit

Ebenfalls am Mittwoch, 18. Oktober, gibt das Kurorchester „Gentle Moods“ um 19.30 Uhr im Kurtheater ein Jazz-Kurkonzert. Ein Highlight ist am Freitag um 20 Uhr der Auftritt von „EKSTRAjazz“ im Kunst- und Kulturhaus „Zum Gugger“. Seit 2020 ist das Trio bei besonderen Events anzutreffen. Zunächst gegründet durch die Ulmer Jazz-Ikone Hans-Peter Gruber, Tizian Hartmann aus Mindelheim sowie Uli Kuhn aus Ulm ergänzt seit dem Tod von Hans-Peter Gruber der Ulmer Thomas Kleinhans das Trio. Das Repertoire umfasst Eigenkompositionen sowie Songs aus dem Great American Songbook. Die Mischung aus ausgearbeiteten Arrangements und freier Improvisation zeichnet das jazzbegeisterte Trio aus.

Am Sonntag um 10 Uhr findet ein Jazz-Gottesdienst in der Erlöserkirche statt. Anschließend kann der letzte Live-Act des Festivals im Kurtheater besucht werden. Die „Jazzkur“ Big Band spielt Musikhighlights der letzten Jahrzehnte. Das detaillierte Programm und weitere Informationen sind auf www.bad-woerishofen.de zu finden. Karten für das Festival gibt es im Kurhaus. (mz)

Lesen Sie dazu auch