Die Bad Wörishofer Künstlerin Silke Weiß illustriert ein besonderes Kinder- und Sachbuch. Im Interview erklärt sie, was Urtica ist.

Frau Weiß, für den MSB-Verlag haben Sie schon häufig gearbeitet und einen pädagogischen Kinderkalender illustriert, jetzt das Buch „Das Geheimnis von Urtica“. Wussten Sie sofort, was sich hinter Urtica verbirgt?



Silke Weiß: Zunächst ehrlich nicht. Aber die Verlegerin und Autorin der Geschichte hat mir natürlich sofort erklärt, dass sich die Geschichte voll und ganz um die Brennnessel drehen soll. Lateinisch: Urtica.

Also ein Pflanzen-Geheimnis-Buch?



Weiß: Wenn Sie so wollen, ja. Die Autorin Maria Stadlmeier-Baumann ist Sozialpädagogin und wollte schlicht ein Buch, das mehr als ein klassisches Bilderbuch sein sollte. So beinhaltet das Buch nun zwei wesentliche Teile. Die Leserinnen und Leser werden dabei zunächst mit einer Bilderbuch-Geschichte eingestimmt. Dabei sollen sie noch gar nicht unbedingt wissen, dass es sich um die Brennnessel handelt. Das wird dann erst so richtig im anschließenden Sachteil verraten. Dieser birgt dann dafür allerlei Wissenswertes, Informationen und Rezepte über diese Pflanze.

Die Bilderbuchgeschichte spielt im Land Urtica, wo es den Leuten gut geht, so lange sie die wertvolle Urtica- sprich Brennnessel-Pflanze haben.



Weiß: Richtig. Erst als die muntere Prinzessin Adesia in die Pflanzen hineinfällt und sich brennt, wird es im doppelten Sinne brenzlig …

Ist nicht die Brennnessel in diesem Jahr zur Heilpflanze des Jahres gekürt worden?



Weiß: Genau. Das ist ein schöner Zufall, denn das Buchprojekt hat doch ordentlich Zeit beansprucht. Aber schön, dass es gerade jetzt erscheint. Und schön, dass es eine so besondere Heilpflanze ist. In vielen Büchern wird sie sogar als Königin der Heilpflanzen bezeichnet. Auch Pfarrer Kneipp hat die Pflanze stets empfohlen, etwa bei Rheuma.

Man taucht in dem Buch von der ersten Sekunde in eine unglaubliche Farben- und Strukturenvielfalt ein, Pflanzen und Schmetterlinge spiegeln die Schönheit der Natur. Wie bereitet man sich auf diese Themenwelt vor?



Weiß: Zunächst sollte die Geschichte den räumlichen Hintergrund, sprich das Setting erhalten. Die Landschaft, die Burganlage, die Pflanzenwelt. Dann natürlich die auftretenden Charaktere, die diese bunte Welt betreten und bespielen. Dann das Grundkonzept, um über die geplanten Doppelseiten die Geschichte zu tragen und eine Szene zu erwischen, die prägend für die Fortführung sein kann. Um schließlich die Augen der Betrachter auf allen Seiten zusätzlich auf kleine und manchmal überraschende Entdeckungsreisen zu schicken.

Oftmals haben Bücher ja durchaus mit der eigenen Person zu tun. Die Autorin der Geschichte ist Heilkräuterpädagogin. Sind Ihre Illustrationen denn auch autobiografisch beeinflusst?



Weiß: Zu 100 Prozent. Ich liebe Pflanzen und Spaziergänge in der Natur. Ein Großteil meiner malerischen Arbeiten findet immer den Weg zu Pflanzen. Irgendjemand hat mich gar mal als Pflanzenträumerin bezeichnet. Bei diesem Buch konnte ich die Liebe zu einer Pflanze, die uns eigentlich allen so sehr vertraut ist, dass wir sie häufig übersehen, in die Geschichte des Buches einfließen lassen. Und sie somit selbst zum heimlichen Star der Geschichte werden lassen. Ich denke schon, dass die Umsetzung in diesem Fall aus meinen Kindheitserinnerungen erwachsen ist. Auf diese Weise hätte ich mir als Kind vielleicht die Geschichte vorgestellt oder gewünscht.



Man taucht mit den leuchtenden Farben fast schon hinter die dicken Burgmauern.



Weiß: Schön, dass Sie dies so formulieren. Mit der kraftvollen Farbigkeit, dem Leuchten in Kombination von Strukturen und dem Grün der Brennnessel lassen sich schöne Stimmungsbilder zaubern. Farbigkeit transportiert quasi Fantasie. Letztere hat dabei keine Altersgrenze …

Zur Person: Die Bad Wörishofer Künstlerin Silke Weiß hat sich seit vielen Jahren auch überregional einen Namen gemacht: Unter anderem hat sie den Stein in der Mathildenruh unterhalb der Mindelburg gestaltet, den Yoga-Platz im Kurpark in Bad Grönenbach und eine Tassen-Edition für Bad Wörishofen. Jetzt hat sie das Kinder- und Sachbuch „Das Geheimnis von Urtica“ illustriert.