"Das ist ein Traum": Minigardetreffen in Bad Wörishofen begeistert Faschingsfans

Plus 22 Garden mit insgesamt 450 Aktiven folgten der Einladung der Kneippilonia und nahmen am großen Minigardetreffen in Bad Wörishofen teil.

Von Kathrin Elsner

Angeführt von den gastgebenden Kneippilonia zog der Unterallgäuer Gardenachwuchs in schönsten Gardekleidern, Hofstaatgewändern und Showtanzkostümen unter großem Applaus in den nahezu voll besetzten Kursaal ein. Das Unterallgäuer Minigardetreffen war ein erster Höhepunkt der Faschingszeit.

Zu Gast waren die Kirchheimer Schlossfunken, Narrwangia, Offonia, Siedelonia, Pfaffelonia, Ettrinarria, Neufnarria, Burgenstadl Pforzen, Lecharia, Löwen 77 Legau, Mindelonia, Mittelstetter Faschingsclub, Salgelonia, Haselonia, Geltelonia, Menkinger Narren, Wertachgarde KF Tanzmäuse, Zaisonarria, Faschingsgesellschaft Breitenbrunn, Liwelonia Bedernau und die Mattsiesonia. "Es ist toll, heute die Tänze der anderen sehen zu können", sagte ein Mädchen und strahlte. Und da war einiges geboten.

