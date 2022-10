Bad Wörishofen

vor 49 Min.

Das Kreuz mit dem Wörishofer Verkehr

Bad Wörishofen hat auch in Sachen Verkehrsregeln viel zu bieten. Im Stadtgebiet gilt Tempo 30, es gibt Fahrradstraßen und es gibt Ecken wie diese zwischen Fidel-Kreuzer-Straße und Viktoriastraße (rechts), wo es eng zugeht und immer wieder zu Problemen kommt.

Plus Tempolimit, Einbahnstraßenregelung, Autos und Radfahrer in der Fußgängerzone – immer wieder gibt es Kritik. Abhilfe ist in Sicht, aber nicht überall.

Von Markus Heinrich Artikel anhören Shape

Aufgehobene Einbahnregelung, Fahren in der Fußgängerzone, Tempolimit und anstehende Verkehrsbehinderungen durch Großbaustellen: Bad Wörishofens Stadtverkehr steht mal wieder auf der Probe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen