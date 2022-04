Das Krisenprojekt „Jobchancen“ wird zum Dauerbrenner

Die Beruflichen Schulen Bad Wörishofen begründen in der Corona-Krise eine Plattform, die mittlerweile Schülerinnen und Schüler sowie Unternehmen aus zwei Landkreisen zusammenbringt

Krise als Chance: Im Fall des Ausbildungsportals „Jobchancen Unterallgäu & Ostallgäu“ hat sich das bewahrheitet. Die Beruflichen Schulen Bad Wörishofen gaben in der Corona-Krise den Anstoß zu einem Internetprojekt, von dem mittlerweile Schulabsolventen und Unternehmer in zwei Landkreisen profitieren.

Am 12. April feiert das Web-Angebot Jobchancen Unterallgäu und Ostallgäu sein einjähriges Bestehen. Und auch nach einem Jahr Laufzeit ist das Angebot aktueller denn je: für Schülerinnen und Schüler, die sich hier über Aus-, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten in der Region informieren können, gibt es eine Vielzahl an interessanten Angeboten. „Bewerberinnen und Bewerber mit jeglichen Schulabschlüssen werden hier fündig – auch zahlreiche Duale Studienangebote sind auf den Webseiten vertreten“, schildert Jürgen Bäurle, der stellvertretende Leiter der Beruflichen Schulen Bad Wörishofen.

Man habe aus der Not eine Tugend gemacht, sagt Schulleiter Johannes Storch

Die Initiative der Jobchancen Unterallgäu und Ostallgäu ging seinerzeit von den Beruflichen Schulen Bad Wörishofen (BSBW) mit Wirtschaftsschule, Fachoberschule, Berufsoberschule und Hotelfachschule aus. Neben der Berufs- und Ausbildungsberatung sollten sich die Schülerinnen und Schüler auch online einen Überblick über die möglichen Ausbildungswege machen können. BSBW-Direktor Johannes Storch: „Wir haben mit den Jobchancen während der Corona-Zeit aus der Not eine Tugend gemacht. Weil unsere klassische Ausbildungsmesse ausfallen musste, haben wir mit dem Online-Angebot auf die Mittel der Zeit gesetzt. Heute wissen wir, dass das der richtige Weg war.“

Auf den Seiten www.jobchancen-ua.de und www.jobchancen-oal.de können die zukünftigen Azubis und Studierenden die Datenbank mit aktuellen Stellenanzeigen durchforsten. Die Angebote sind vielfältig. „Von der Mechatronikerin bis zum Bauzeichner, vom Mediengestalter bis zur Papiertechnologin sind zahlreiche Berufe im Angebot“, berichtet Bäurle. Vor allem Bauwesen und Maschinenbau seien prominent vertreten, weiter geht es über Chemie- und Kunststoffindustrie, Logistik, Medien bis zu Hotellerie und Steuerwesen.

Es gibt eine Vielzahl von Partnerschulen für die Jobchancen-Messe in Bad Wörishofen

Aktuell nutzen 36 Unternehmen die Plattform. Der persönliche Kontakt steht auch im Mittelpunkt der Jobchancen-Messe, die am 22. Oktober in Bad Wörishofen stattfinden wird. Hier treffen sich beide Seiten – die Unternehmen aus der Region und die Schüler, die sich vor Ort informieren können. Mehrere hundert Schülerinnen und Schüler werden zur Jobchancen-Messe erwartet, denn von den Partnerschulen wird der Besuch der Ausbildungsmesse unterstützt und teilweise als Schultag gezählt.

Lesen Sie dazu auch

Partnerschulen sind die Beruflichen Schulen Bad Wörishofen, Wirtschaftsschule, FOS/BOS und Hotelfachschule, Mittelschule Mindelheim, das Gymnasium Buchloe, das Joseph-Bernhart-Gymnasium Türkheim, die Wirtschaftsschule Frenzel Kaufbeuren, die Realschule Maristenkolleg Mindelheim, die Realschule Buchloe und die Berufsschule Mindelheim.

Und wenn es mal, wie in der Corona-Zeit, nicht in Präsenz klappt? Dann verlegen die Jobchancen Unterallgäu und Ostallgäu die Interaktivität und den Austausch eben ins Netz: regelmäßig werden digitale Begegnungen in Form von Thementagen oder Infoabenden angeboten. (mz, mhe)