Bad Wörishofen

vor 33 Min.

Das Matzberger soll wieder ein Wörishofer Treffpunkt werden

Plus Neuer Pächter und neuer Küchenchef wollen den Geschmack der Besucherinnen und Besucher im Herzen der Kurstadt kennenlernen. Die Wiedereröffnung des Tradionshauses ist für Anfang März geplant.

Von Helmut Bader

Wenn das Café Matzberger wieder einmal leer steht und sich auf der schönen Terrasse am Denkmalplatz nichts tut, dann ist dies für viele Mitbürgerinnen und Mitbürger in der Stadt und sicher auch von auswärts enttäuschend. Zuletzt war das beliebte Café jedoch immer wieder geschlossen. Das Haus hat eine mehr als hundertjährige Geschichte in der Stadt, kam die Familie Matzberger doch schon zu Pfarrer Kneipps Zeiten oder kurz danach hierher und baute ein echtes Traditionshaus auf. Lange Jahre war es eine der ersten Adressen in der Kneippstadt mit seinem edlen Café-Betrieb und nicht zuletzt durch seine Tanz- und Veranstaltungsangebote, an diesem bevorzugten Platz. Auch im 2. Weltkrieg, als dort die Piloten der Kampfflugzeuge des Flugplatzes vor oder nach ihren Einsätzen Einkehr hielten, spielte es im Ort eine wesentliche Rolle.

