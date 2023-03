Das neue Haus der Kunst Bad Wörishofen stellt Ostern in den Mittelpunkt

Bei der Eröffnung der Sonderausstellung zu Ostern in Bad Wörishofen ist die Rede von einer Schau, die ihresgleichen sucht.

Passion und Auferstehung Christi stehen im Mittelpunkt einer weithin einmaligen Ausstellung in Bad Wörishofen. Die Sankt-Lukas-Stiftung zeigt dort auf drei Etagen im neuen "Haus der Kunst und Krippen" Installationen zur Fastenzeit, wie auch eindrucksvolle Szenen vom Leiden, Sterben und der Auferstehung Jesu. Zu bewundern sind zudem etwa 30 von renommierten Künstlern gestaltete Osterkerzen. Präsentiert werden auch weiterhin zahlreiche Krippen und Kunstobjekte einer Dauerausstellung. Denn nach Meinung des Stiftungsvorstandes Bartholomäus Ernst gehören Kreuz und Krippe untrennbar zusammen! Ohne Ostern würden wir kein Weihnachten feiern", lautet sein Credo.

Bei einem Rundgang durch das "Haus der Kunst und Krippen" am Erlenweg fallen besonders Installationen des Abendmahles mit Fußwaschung und Einsetzung der Eucharistie ins Auge. Auch an den zahlreichen Kreuzwegstationen mit Figuren aus Holz und Ton, die aus Afrika und Peru stammen, führt die Besucher kein Weg vorbei. Eine Pieta aus dem Neapel des 18. Jahrhunderts sowie Motive vom Osterfest der orthodoxen Kirche fehlen ebenso wenig wie zwölf in Afrika gegossene Jünger Jesu aus Bronze.

39 Bilder Was es bei der Osterausstellung im Wörishofer Haus der Kunst zu entdecken gibt Foto: Franz Issing

Keine Ausstellung zu Ostern ohne heilige Gräber. Ein ganzer Flur mit solchen Exponaten aus Privathäusern ist diesem Thema gewidmet. Nicht alle Tage sieht man in einer österlichen Schau auch Palmprozessionen mit lebensgroßen Figuren und ein Kruzifix mit einem Corpus aus Papier. Wer genauer hinschaut, entdeckt zwischen all den sakralen Exponaten auch Gänseeier, auf denen die zwölf Apostel sowie die zwölf Stämme Israels abgebildet sind.

Stiftungsrat Bernhard Ledermann (von links) mit dem ehemaligen Wieskirche-Pfarrer Gottfried Fellner, Ausstellungsbegründer Batholomäus Ernst und Bürgermeister Stefan Welzel. Foto: Franz Issing

Zur Eröffnung der Ausstellung geladene Gäste aus dem Freundeskreis der Sankt-Lukas-Stiftung zeigten sich begeistert. So schwärmte Stiftungsrat Bernhard Ledermann von einer österlichen Schau, die ihresgleichen sucht. Dieser Meinung war auch Schirmherr Stefan Welzel. Der Bürgermeister nannte es eine gute Idee, die Exponate vom Fest der Auferstehung in die Krippenschau zu integrieren. Und Gottfried Fellner, der frühere Pfarrer der Wieskirche und derzeit in der Mindelheimer Pfarrei St. Stephan tätige Ruhestandspriester, schrieb ins Gästebuch des Hauses: "Danke für dieses Stück Himmel auf Erden".

Skulpturen sind ein Teil der neuen Ausstellung, die über drei Stockwerke durchs "Haus der Kunst und Krippen" führt. Foto: Franz Issing

Zwischen den Auftritten der Kneipp-Singers und von Bernhard Ledermann junior erzählte Stiftungsvorstand Ernst bei der Vernissage Geschichten, die sich um die teils jahrhundertealten sakralen und geschmackvoll präsentierten Hingucker aus seiner Sammlung ranken.

