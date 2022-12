Das neue Juze Bad Wörishofen lässt auf sich warten

Seit 2017 geht es um einen neuen Jugendtreff für Bad Wörishofen. Aus dem Neubau wurde heuer nichts. So geht es jetzt weiter.

Seit 2017 setzen sich Jugendliche in Bad Wörishofen nun schon für ein neues Jugendzentrum ein. Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) hatte zuletzt einen Baubeginn in 2022 in Aussicht gestellt. Doch daraus wurde nichts. So geht es nun weiter.

Im Haushalt 2021 waren Planungskosten für ein neues Jugendzentrum für Bad Wörishofen verankert. „Wir wollen hier Zeichen setzen“, sagte Welzel damals. Und: Für das Jugendzentrum sei ein Neubau im Jahr 2022 wahrscheinlich.

Aus Sicherheitsgründen darf das legendäre alte Juze in Bad Wörishofen nicht mehr für größere Veranstaltungen genutzt werden

Das alte Juze darf aus Brandschutzgründen nicht mehr genutzt werden, wie zu früheren Zeiten. Bei der Bürgerversammlung in Stockheim erkundigte sich eine Zuhörerin nun danach, wie es weitergeht. Welzel sagte, es gebe mittlerweile eine Planung „in enger Abstimmung mit dem Juze-Vorstand“ und Robert Holzmann vom Kreisjugendring, der schon den Jugendtreff „Bimbo“ im Keller des Pfarrzentrums von St. Ulrich betreut. Allerdings sei der künftige Standort noch nicht klar.

Das sagt Bad Wörishofens Bürgermeister zu dem Stand der Planungen für ein neues Jugendzentrum

Das neue Gebäude solle zwar im bisherigen Bereich bei der Eishalle von Bad Wörishofen entstehen, aber nicht mehr direkt an der Einmündung zu Flugplatz und Wertstoffhof. Da habe es Probleme mit dem Verkehr gegeben. Die Fahrzeuge kreuzen an dieser Stelle zudem die Bahngleise, was die Verkehrssituation vor dem Juze noch enger macht.

Über einen Zeitrahmen sprach Welzel nicht. Er sagte dazu auf Nachfrage nur, dass man Grundstücksverhandlungen „nicht übers Knie brechen“ könne. Das Juze Bad Wörishofen war legendär und lange Zeit eines der letzten wirklich selbst verwalteten Jugendzentren in Bayern. Die Toten Hosen spielten dort schon und der „X-Mas-Rock“ zu Weihnachten war weithin bekannt.

Lesen Sie dazu auch