Bad Wörishofen

vor 37 Min.

Das Olympia-Attentat und die Kneippstadt

Plus Was bisher niemand wusste: Nach dem Attentat 1972 waren Israels Sportler in Bad Wörishofen untergebracht.

Von Helmut Bader

Je näher der September rückt, desto mehr kehren auch bei Bürgerinnen und Bürgern von Bad Wörishofen wieder die Erinnerungen an die Olympischen Spiele in München 1972, also vor 50 Jahren, zurück. Unweigerlich gehören dazu die offenen und fröhlichen Bilder, die damals ein ganz anderes Bild des damaligen Deutschland in die Welt sendeten, allerdings jedoch auch das fürchterliche Attentat, das diese heiteren Spiele von einem Tag auf den anderen abrupt zu einer Tragödie machten.

