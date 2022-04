Das plant Bad Wörishofens neuer Umweltbeirat

Plus Bad Wörishofens Umweltbeirat stellt die Weichen für große Themen. Der Beirat wird nicht nur bei Bauvorhaben und Bauleitplanungen mitreden.

Umwelt- und Klimaschutz erhalten in Bad Wörishofen höheren Stellenwert. Der neue Umweltbeirat hat seine Arbeit aufgenommen. Das Gremium wird künftig bei großen Bauvorhaben, Bebauungsplänen und Flächennutzungen ein gewichtiges Wort mitsprechen. Zudem hat sich der Beirat gleich in der ersten Sitzung engagierte eigene Ziele gesetzt.