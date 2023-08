Bad Wörishofen

Das Problem der "verlorenen Mülltonnen" von Bad Wörishofen

Wo sind all die Mülltonnen, die im Unterallgäu immer wieder verschwinden?

Immer wieder melden Bürger, dass ihre Mülltonnen verschwunden sind. Was sie in einem solchen Fall tun sollen - und was der Landkreis plant.

Seit Jahresbeginn häufen sich Meldungen von Bürgerinnen und Bürgern, die ihre Mülltonnen auf Aufforderung des Landratsamts als verloren oder gestohlen melden, um anschließend neue Mülltonnen erhalten zu können. Die Polizei bittet in diesem Fall Betroffene, sich zunächst bei ihrem zuständigen Abfuhrunternehmen zu erkundigen, ob die vollautomatisierten Müllwägen die Tonnen eventuell „mitverwertet“ haben, oder ob Nachbarn mehr als ihre eigene Tonne zurückgenommen haben. Der Landkreis Unterallgäu arbeite bereits an der Digitalisierung der Müllabfuhr, sodass Mülltonnen künftig mit Computerchips zur Identifizierung versehen werden sollen. (mz)

