Das rosige Erbe von Rosy Rosenhorst in Bad Wörishofen

Plus Das Rosarium von Bad Wörishofen wird 50 Jahre alt. Es ist einer der bedeutendsten Rosengärtendes Landes – mit einer besonderen Geschichte.

Es ist schon eine schöne Geschichte: Rosy Rosenhorst taufte einst die erste Rose im neuen Rosarium von Bad Wörishofen. 50 Jahre ist das nun her. Das Geburtstagsfest für einen der schönsten Rosengärten Deutschlands wird sicher lange in Erinnerung bleiben.