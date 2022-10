Das Sebastianeum in Bad Wörishofen hält Kneipps Erbe am Leben

Orden und Stadt feiern das 130-jährige Bestehen von Kneipps Stiftung nach. Sie zu erhalten, sei eine echte Herausforderung.

Aller guten Dinge sind bekanntlich drei. Das gilt auch für das Sebastianeum in Bad Wörishofen. Bei einem Tag der offenen Tür wurde – pandemiebedingt leicht verspätet – nicht nur die Gründung des „Hauses der Gesundheit für Prävention und Rehabilitation“ vor 131 Jahren gefeiert. Seit 130 Jahren verwalten die Barmherzigen Brüder diese Einrichtung. Die im Jahr 1572 gegründete Ordensgemeinschaft feiert heuer auch ihr 400-jähriges Bestehen in Bayern. Anlass genug also, um ausgiebig zu feiern.

Die Organisatoren um Gesamtleiterin Karin Lüpken hatten sich im Vorfeld viele Gedanken gemacht, den Besucherinnen und Besuchern das breite Leistungsspektrum basierend auf den fünf Säulen der Kneipp’schen Lehre zu präsentieren. Witterungsbedingt blieb der Zuspruch jedoch hinter den Erwartungen. Doch jene, die sich trotz Wind und Regens auf den Weg ins Sebastianeum machten, wurden nicht enttäuscht.

Rudolf Knopp ist der Provinzial der Barmherzigen Brüder. Foto: Marcus Barnstorf

Höhepunkt war neben der Festrede von Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek der vom Musikverein Tussenhausen gestaltete Festgottesdienst von Monsignore Dr. Wolfgang Hacker. Im eigens aufgebauten Festzelt ging der Generalvikar der Diözese Augsburg auf den Gründer Pfarrer Sebastian Kneipp als Seelsorger ein. Der Hydrotherapeut und Naturheilkundler sei ein „standfester Mensch mit Willens- und Schaffenskraft“ gewesen. Die Seele als „bleibende Mitte unseres menschlichen Daseins“ sei kein Begriff des Christentums, so Hacker. Körper und Seele bilden eine Einheit. Gerate ein Teil aus dem Gleichgewicht, so brauche man Hilfestellungen, wie sie das Sebastianeum seit über 130 Jahren bietet.

Der Provinzial der Barmherzigen Brüder erinnert an Kneipp als Mann mit Charisma, der allerdings kein Finanzgenie gewesen sei

Der Provinzial der Barmherzigen Brüder in Bayern, Frater Rudolf Knopp, rief beim Festakt Erreichtes in Erinnerung und stellte sich der Frage nach der Zukunft der traditionsreichen Einrichtung. Er charakterisierte Kneipp als keinen einfachen Zeitgenossen, der direkt und knapp war, als ein fordernder charismatischer Mensch, ein Pragmatiker, der jedoch kein Finanzgenie gewesen sei. Mit Spenden sei er großzügig umgegangen, was sich mitunter auch auf das Sebastianeum auswirkte. Knopp erinnerte an Höhen und Tiefen des Hauses, das in Kriegszeiten als Lazarett diente.

Gesamtleiterin Karin Lüpken mit dem einstigen Chefarzt Anton Meier. Foto: Marcus Barnstorf

Später wurden politische Kehrtwenden und damit verbundene Veränderungen im Gesundheits- und Kurwesen nicht eingeplant. Dennoch investierten die Barmherzigen Brüder in das Vermächtnis Kneipps. Das Sebastianeum wurde ständig renoviert und modernisiert. Auch das Angebot wie jüngst die Behandlung von Long Covid wurde weiterentwickelt. Den Fortbestand des Sebastianeum bezeichnete der Provinzial angesichts schmaler Budgets und Kostensteigerungen als eine echte Herausforderung.

Der stellvertretende Bürgermeister Daniel Pflügl erinnerte an existenzielle Entscheidungen in der Vergangenheit und fand auch mahnende Worte. Kneipps Erbe als Alleinstellungsmerkmal befinde sich auf dem Scheideweg. Wörtlich sagte er: „Wir haben einen Schatz geerbt. Es liegt nun an uns, ihn wieder zum Strahlen zu bringen.“ Den Barmherzigen Brüdern dankte er für ihr Engagement und die „lebendig praktizierte Nächstenliebe“, so Pflügl.

Bad Wörishofen sei durch Kneipp nachhaltig geprägt worden, erläuterte Dr. Anton Meier in seiner Ansprache. Der Ehrenbruder der Barmherzigen Brüder war von 1975 ab viele Jahre Chefarzt des Sebastianeum. Es sei eine Zeit des Aufbruchs gewesen, eine „Boomzeit“ für die ehemalige Klinik für Naturheilkunde. Über 500 Ärzte seien hier mit der Lehre Kneipps vertraut gemacht worden. Bis zu 1000 Behandlungen täglich machten „aus 80-Jährigen nach einem vierwöchigen Kuraufenthalt 18-Jährige“, meinte Meier augenzwinkernd. Sein Dank galt auch den Raphaelschwestern, die nach dem Rückzug der Barmherzigen Brüder das operative Geschäft übernahmen. Oberin Schwester Irmgard Poeplau bezeichnete er respektvoll als „gute Seele und Mutter unseres Hauses“.