Das sind die großen Stars der Wörishofer Sommerkonzerte

Plus Musik und Tanz aus Bad Wörishofen, für Bad Wörishofen: Die Sommerkonzerte sind ein Genuss unter freiem Himmel.

Die großen Stars bei den Sommerkonzerten sind nicht nur die „Alten Hasen“, die in den heimischen Musikkapellen für eine besondere Stimmung und beste Unterhaltung sorgen, nein, es sind die vielen Kinder und Jugendlichen, die hier meist zum ersten Mal vor großem Publikum ihr bereits Erlerntes präsentieren. Lampenfieber ist da ganz natürlich und gehört einfach dazu.

Wenn die jungen Künstlerinnen und Künstler stolz ihren Applaus von den Gästen entgegennehmen, zeigt sich meist ein vorsichtiges Lächeln, doch auch ein spürbares, erleichtertes Aufatmen – geschafft. Und das mit Bravour. Da sind die jungen Musikerinnen und Musiker mit ihren Blockflöten, Querflöten, Geigen, Gitarren, Klarinetten und sogar ein Fagott und Akkordeon zu erleben. Trompeten und Posaunen sorgen für besonders kräftige Klangfarben.