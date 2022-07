Das Soundfeld-Festival in Bad Wörishofen ist zurück

Die Reitanlage Bad Wörishofen wird für zwei Tage zur Showbühne für zahlreiche Bands. Das ist geboten.

Gute Nachricht für alle Festival-Fans: Nach der zweijährigen Corona-Zwangspause findet heuer wieder das Soundfeld-Festival in Bad Wörishofen statt. „Es gibt nichts Vergleichbares in der Region! Nach zwei Jahren Corona sollen die Leute wieder aufs Festival kommen, um die so lange vernachlässigte Kultur zu unterstützen“, so Peter Waibel. Er ist Co-Vorsitzender des Vereins Yalla Yalla Kultur Hilft aus Bad Wörishofen, welcher für die Organisation des Festivals verantwortlich ist.

Das Benefiz-Festival geht über zwei Tage, 22. und 23. Juli, und es werden sieben regionale und überregionale Bands und Künstler auf einer großen Bühne auf der Reitanlage Bad Wörishofen auftreten. Von Ansa Sauermann mit Deutsch-Pop über Tills Tagtrauma’s Western Swing zur Krumbacher Band „Sassafrass“ mit Punk-Rock sind viele Musikrichtungen vertreten. Und auch die Vielfalt der Gäste ist groß: Nicht nur junge Gäste genießen die Musik und Dichtkunst der Künstler, sondern auch bei den Älteren ist das Festival beliebt.

Vor der Corona-Pandemie wuchs das Festival in Bad Wörishofen stetig

Der Verein Yalla Yalla Kultur Hilft rechnet mit 400 bis 500 Besuchern pro Veranstaltungstag. Vor der Corona-Zwangspause 2020 und 2021 hatte das Festival bis zu 1000 Besucher pro Tag. Nun wollen sich die Veranstalter langsam wieder der ursprünglichen Größe des Events annähern und hoffen, dass ein großes Publikum zusammenkommt. Auch Camping vor Ort ist möglich. Der Ticketvorverkauf läuft bereits seit einiger Zeit. Der Erlös daraus und der vor Ort angebotenen Verpflegung geht an die sozialen Hilfsprojekte des Yalla Yalla Vereins. Er unterstützt unter anderem die Schulausbildung von Kindern in Guatemala und setzt sich für eine bessere medizinische Versorgung vor Ort ein. Vor Corona kamen innerhalb der zwei Veranstaltungstage bis zu 10.000 Euro zusammen. Obwohl das Festival diesmal kleiner ausfällt, hofft der Verein, genug Geld einzunehmen, um den Kindern helfen zu können.

Die jungen Gäste halfen spontan beim Abbau nach dem Festival in Bad Wörishofen

Da Bad Wörishofen aktuell kein eigenes Jugendzentrum hat, fällt es dem Verein schwer, Jugendliche in die Organisation des Festivals einzubinden. Waibel ist in den letzten Jahren jedoch positiv überrascht worden von der Hilfsbereitschaft der jungen Gäste, die spontan beim Abbau geholfen haben. Er hofft auch dieses Jahr auf diese besondere Hilfe. In den kommenden Jahren soll das Soundfeld wieder zu seiner ursprünglichen Größe zurückkehren. Dass das Festival noch größer wird, kann sich Waibel nur dann vorstellen, wenn sich die Vereine aus den Nachbarorten zusammentun würden: „Wir wollen aber nicht, dass der regionale Charme des Soundfelds verloren geht, indem wir es zu groß aufziehen.“

Einlass ist am Freitag um 18 Uhr und am Samstag um 17 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf über unter anderem bei der Mindelheimer Zeitung in Bad Wörishofen und Mindelheim.