Das wünschen sich Familien in der Kneippstadt Bad Wörishofen

Beim "Familienforum" können Bürgerinnen und Bürger Bad Wörishofens ihr Herz ausschütten und Wünsche, aber auch Kritik äußern. Dieses Angebot kommt gut an.

Der „Rote Salon“ im Skyline Park von Joachim Löwenthal in Rammingen stand auch in diesem Jahr für das traditionelle „Familienforum“ zur Verfügung. Eltern und ihre Kinder waren zu dem Informationsnachmittag von der Stadt Bad Wörishofen und Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU) eingeladen worden. Hier erhielten sie die gewünschten Antworten auf die Fragen vom vergangenen Jahr und konnten neue stellen.

Freibad, Jugendzentrum, Schulen: Wo Familien in Bad Wörishofen der Schuh drückt

Welzel begrüßte die Familien und Joachim Löwenthal sponserte den kostenlosen Besuch im Park mit den vielfältigen Fahrgeschäften. Außerdem erhielten alle Kinder je fünf Löwi-Taler, mit denen sie im Park einkaufen konnten. Diese Taler – Wert je ein Euro – bekamen sie, weil in diesem Jahr kein Kaffee und Kuchen serviert wurde. Das war zum einen der Grund dafür, dass nicht so viele Familien kamen und das wiederum war dem unsteten Wetter zu verdanken. Je schneller alle Fragen behandelt wurden umso schneller ging es zum Vergnügen in den Park. Darauf freuten sich vor allem die Jungen und Mädchen. Der Bürgermeister berichtete zum Thema Nahversorgung in der Gartenstadt, dass dabei noch die Gesetze berücksichtigt werden müssten, ob ein eventueller Supermarkt angesiedelt werden darf.

Eine fünfte Klasse der Wirtschaftsschule? Dazu sagte Stefan Welzel, die Beruflichen Schulen würden weiter wachsen. Da die Schülerzahl zunehme und ob es dann eine fünfte Klasse geben könne, die Entscheidung träfe das Ministerium in München. Und dass auf den Spielplätzen in Bad Wörishofen nicht alles möglich gemacht werden könne, das habe vor allem mit Unfallschutz zu tun. Die Jugend der größten Stadt im Unterallgäu wartet nun schon seit Jahren auf ihr JUZE. Das alte kann nicht mehr genutzt werden. Welzel sagte, es fänden zurzeit Verhandlungen statt für ein neues Grundstück und damit für einen Neubau für ein Jugendzentrum.

Das Thema Freibad am Sonnenbüchl beschäftigt viele der jungen Familien. Stefan Welzel erläuterte, dass im März und April dieses Jahres einige Mitarbeiter gegangen wären. Aus Personalmangel könne das Bad somit leider nicht an jedem Tag geöffnet werden. Inzwischen habe sich die Sachlage geändert. Ein neuer Rettungsschwimmer sei eingestellt worden. Demnach sei das Freibad jetzt fünf Tage in der Woche geöffnet. Das ist jetzt von Mittwoch bis Sonntag jeweils von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Da auch so mancher Erwachsene nicht schwimmen könne, muss auch darauf ein Augenmerk gelegt werden. Die Einschränkung der Öffnungszeiten sei leider erforderlich, da trotz alle Bemühungen weiterhin Fachpersonal in diesem Bereich fehle. Bürgermeister Stefan Welzel bedankte sich ausdrücklich bei allen Aushilfskräften, die das Team des Freibades seit vielen Jahren bei der Beckenaufsicht unterstütze und einen großen Teil dazu beitrage, das Angebot in diesem Umfang aufrechtzuerhalten. Es dürfe auch nicht vergessen werden, dass die Instandhaltung des Freibades viel Geld koste. Die Stadt bemühe sich, weiterhin Fördergelder zu bekommen. Außerdem seien während der Corona-Pandemie etliche private Pools in den Gärten entstanden.

Für die Kinder nimmt die Stadt Bad Wörishofen viel Geld in die Hand

Zum Thema Kindergärten und die Betreuung sagte Welzel: „Für die Kleinsten, für unsere Schülerinnen und Schüler sind wir auch am Start. Wir nehmen auch viel Geld in die Hand. Wir haben große Kindertagesstätten gebaut und werden weitere Kapazitäten schaffen.“

Ein Naturkindergarten sei geplant als ein zusätzliches Projekt. Das sei eine interessante Abwechslung im Angebot der Kindergärten. Das betreffe auch die Ganztagsbetreuung an der Pfarrer-Kneipp-Grund- und Mittelschule in Bad Wörishofen. Gemeinsam mit dem Elternbeirat sei eine Verschönerung des Pausenhofes geplant. So wird ein Sandkasten mit Sonnensegel angelegt werden.

In Sachen Sport: Der Fußballplatz am Unteren Hart muss erneuert werden, damit auch auswärtige Vereine, zum Beispiel für die Fußballweltmeisterschaft, in Bad Wörishofen trainieren können. Die Familien bekümmern die erhöhten Gebühren nicht nur für die Kinderbetreuung sondern auch für die Musikschule. Andere fanden die Eintrittspreise für das Freibad sehr hoch. Sie nannten Beispiele wie Kaufering und Konstanz, die bedeutend günstiger seien. Es sei so wichtig, dass die Kinder schwimmen lernen, aber bei den Preisen müssten die Besuche im Freibad sehr eingeschränkt werden. Die Buben und Mädchen hatten es nach dem Gespräch dann sehr eilig, hinaus in den Skyline Park zu kommen.