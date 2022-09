Dating-Fieber im Bad Wörishofer Kloster

Thessy Glonner zeigt gemeinsam mit der Regisseurin Monika Kugelmann ein unterhaltsames Stück zu einem ersten Thema.

„Alt werden ist nichts für Feiglinge“ betitelte der beliebte Schauspieler Joachim Fuchsberger sein Buch. Es ist ein Buch, in dem er mit einem Augenzwinkern über das Alter nachdenkt. Ja, was ist, wenn man im Alter als Seniorin oder Senior einsam ist? Die Autorin Thessy Glonner aus Bad Wörishofen gab nun die Antwort darauf – Speed Dating. Wie kann Mann oder Frau etwas daran ändern? Alleine bleiben oder es doch mit einer neuen Partnerin oder einem neuen Partner versuchen? Aber wie lernt man im Alter jemanden kennen, mit dem man den Herbst des Lebens noch genießen kann?

Da gab es für die Bad Wörishofer Autorin Thessy Glonner ein ganz bestimmtes Rezept. Sie lud Gäste zum „Speed Dating für Senioren“ ein. Im Festsaal des Dominikanerinnenklosters in Bad Wörishofen fand die Lesung des Stückes statt. Barbara Knoll, die Leiterin des Mehrgenerationenhauses, erhielt von den Schwestern die Erlaubnis zur Nutzung des Saales. Tische und Stühle standen bereit, das Publikum wartete gespannt auf die Lesung. Sicher war, es würde ein Thema ansprechen, das gewiss die Seniorinnen und Senioren im Saal interessiert verfolgen würden. Zum Stück: Bei Martina Marold, (Monika Kugelmann) einem ehemaligen Theaterstar, sind die Suchenden genau richtig. Hier treffen sich sechs Frauen und vier Männer, um sich im Siebenminutentakt näher kennenzulernen. Monika Kugelmann führte auch Regie.

Schauspiel in Kaufbeuren und Journalistik-Studium

Sie ist bekannt durch ihre schauspielerischen und schriftstellerischen Erfahrungen im Stadttheater Kaufbeuren. Es entstand eine unterhaltsame Lesung des Stückes, dem die männlichen Protagonisten nach jedem Glockenschlag zu einer anderen Frau wechselten um ihr Glück zu versuchen. Unter den Frauen war erstaunlicherweise auch die junge Brigitte Jürgens (Manuela Wastian), eine Studentin. Es stellte sich heraus, dass sie Journalistik studierte, über das Speed-Dating schreiben wollte und am Ende auch einen Partner fand, ihren „Sugar-Daddy“ Mario Mardorf (Hermann Förschner). Er war so, wie es ihr Papa für sie gewesen war. „O mein Papa …“ sang sie und begleitete sich dabei an ihrer Gitarre.

Autorin Thessy Glonner (links) mit der Regisseurin Monika Kugelmann. Foto: Maria Schmid

Die anderen teilnehmenden Seniorinnen am Speed-Dating gingen zum Schluss auch nicht leer aus. So fanden sich zusammen: Irene Schöneberger (Ingrid Zasche, Journalistin) mit Armando Held (Manfred Bradel, Kunstmaler), Inge Fröhlich (Sabine Smolik-Pfeifer, Rentnerin) mit ihrem Ex-Mann Sigismund, Dr. Madeleine Sommer (Irmgard Albrecht, ehemals Psychotherapeutin) mit Altplayboy Robert Gerner (Harald Weimann), Veronika Lenz (Renate Weimann, Lyrikerin) mit Gerald Baumann (Gerhard Kaiser, ehemals Regisseur/Schauspieler – bekannt durch seine Auftritte im Theater Kaufbeuren im „Faust“).

Die sechste im Bunde war Martina Marold (Monika Kugelmann). Sie ging nach dem erfolgreichen Suchen und Finden ihrer Gäste nach Hause zu ihrem Mann? Nein, aber zu ihrer Frau. Zarte Musikklänge zauberte Karl Auwärter an seiner Zither. Kräftigen Applaus gab es vom Publikum für das gesamte Ensemble.