Bad Wörishofen

06:00 Uhr

Debatte in Bad Wörishofen: Frauen und die Emanzipation in der Politik

Im Mittelpunkt einer angeregten Diskussion um das Thema „Frauen in der Politik“ standen (von links) Ingrid Fickler als ehemaliges Mitglied des Landtages, Anette Fischer, die Bezirksvorsitzende des Frauenbundes, und Stadträtin Ottilia Trommer.

Plus Im Landtag werden viele Plätze frei – doch Frauen scheuen offenbar eine Kandidatur. In Bad Wörishofen gehen Politikerinnen auf die Suche nach dem Warum.

Von Helmut Bader Artikel anhören Shape

„Wir Frauen kämpfen nicht mehr so wie früher“, sagte Martina Leupold und eine andere Besucherin meinte: „Wir sind alle politisch bequemer geworden, wenn es um die Belange der Frauen geht.“ Die Emanzipation der Frauen in der Politik stand im Mittelpunkt einer Veranstaltung der Diözese Augsburg im Katholischen Frauenbund Deutschlands (KDFB), die im Filmhaus Huber in Bad Wörishofen stattfand. Der angeregten und ausführlichen Diskussion mit bemerkenswerten Aussagen war der Film „Die Unbeugsamen“ vorgeschaltet worden.

Der Film zeigte auf, wie männerdominant das politische Leben in den 50er- und 60er-Jahren noch war. Bilder vom frauenlosen Kabinett um Konrad Adenauer und dem ebenso ohne jegliches weibliches Wesen versehenen Bundestages zu dieser Zeit erinnerten daran, wie schwer es damals war, diesen Zustand zu ändern. Eingeblendet wurden Frauen der ersten Stunde, die dieses Tabu begannen zu durchbrechen und diese kamen auch selbst zu Wort.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen