Debatte um dichte Bebauung: Wie viel Häuser passen in eine Baulücke?

In Bad Wörishofen sollen Baulücken geschlossen werden, um Flächen zu sparen. Doch nicht immer stößt dies auf Gegenliebe - wie ein Beispiel zeigt.

Nachverdichtung ist zum geflügelten Wort geworden, wenn es darum geht, wie Flächenfraß durch Neubaugebiete eingedämmt werden kann. Die Grenzen dieser Art von Baulückenbebauung hat nun aber der Bauausschuss von Bad Wörishofen aufgezeigt.

An der Hartenthaler Straße soll ein bestehendes Gebäude abgerissen und durch neue Gebäude ersetzt werden. Geplant sind vier Reihenhäuser, dazu vier Carports, weitere Parkplätze und ein überdachter Fahrradabstellplatz. Das gesamte Gebäude hätte eine Länge von 32 Metern. Das bestehende Wohnhaus ist rund 19 Meter lang. Diese Zahlen nannte Manfred Pistel von der Bauverwaltung, als es im Bauausschuss darum ging, ob das Vorhaben eine Chance hat, genehmigt zu werden. Formlose Bauvoranfrage nennt sich das.

FDP-Stadträtin Wiedemann findet die Bebauung zu massiv

Schnell zeigte sich, dass das sicher kein Selbstläufer wird. Das Grundstück ist schmal, das Gebäude länger als die 20 Meter, welche der Bebauungsplan dort höchstens vorsieht. Nach Ansicht der Bauverwaltung könne die Ausnahme bei der Gebäudelänge aber gemacht werden. Geplant sei eine höhenversetzte Bauweise, weshalb das Gebäude weniger dominant wirke. Alexandra Wiedemann ( FDP) war da anderer Meinung. „Für dieses schmale Grundstück ist die Bebauung zu massiv“, stellte sie fest. Zudem könne sie nicht erkennen, wo es in dem Viertel bereits Flachdächer direkt an der Straßenseite geben soll. Das hatte Manfred Pistel auf Kritik von Christoph Hienle (FW) gesagt. Die Reihenhäuser sollen Flachdächer erhalten. Pistel berichtete, dass es in der zweiten Reihe der Bebauung bereits ein Flachdach gebe.

Stadtbaumeister Roland Klier sagte zu der Debatte, man habe das Vorhaben lange diskutiert. Das Projekt füge sich ein. Bei den Nutzungsziffern für das Grundstück liege man maximal zehn Prozent über den Vorgaben. „Das ist vertretbar für uns“, sagte Klier.

Wie dicht soll die Bebauung in Bad Wörishofen sein

FW-Fraktionssprecher Thomas Vögele sah das anders. „Die Bebauung müsste nicht so dicht sein“, stellte er fest. Drei Häuser seien genug. Dann könnten auch die Parkplätze den Häusern besser zugeordnet werden. Dominic Kastner, der Fraktionssprecher von Generation Fortschritt, verwies darauf, dass auf dem Grundstück bereits Baurecht bestehe, wenn der Eigner die Nutzungsziffern einhalte.

Als „Frage der Perspektive“ bezeichnete das Stadtbaumeister Klier. Es gehe „ja auch immer um Nachverdichtung“. Kastner wiederum wies darauf hin, dass das Grundstück im touristischen Bereich Bad Wörishofens liege. „Wenn man den Ansatz verfolgt, dort weiterhin touristische Nutzung zu haben“, sei er eher für drei Häuser statt vier. Wolle man Nachverdichtung, habe er auch mit zehn Prozent Überschreitung der Vorgaben kein Problem, so Kastner.

Ein solches Bauprojekt müsse wirtschaftlich sein, so die CSU-Referentin

Dass so ein Projekt wirtschaftlich sein müsse, betonte Wirtschaftsreferentin Christine Waibl (CSU). „Natürlich muss er vier Häuser reinmachen, sonst lohnt sich das nicht“, stellte sie fest. Widerspruch kam von Alexandra Wiedemann. „Ein Riesenklotz“ sei das dann. „Das kann man weder den Nachbarn zumuten noch dem schönen Gebiet“, stellte sie fest. Die Abstimmung brachte dann das denkbar knappe Ergebnis. In der vorliegenden Form lehnte der Ausschuss das Projekt mit 6:7 Stimmen ab.

Ungleich weniger schwierig war die Entscheidung über ein Projekt des Segelflugvereins Bad Wörishofen. An der Robert-Bosch-Straße soll eine Halle gebaut werden, für Anhänger und Geräte. Das Gebäude soll 22 mal 11,5 Meter groß und knapp fünf Meter hoch werden. Der Ausschuss genehmigte das Vorhaben einstimmig.