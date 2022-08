Deftig, komisch, hinterfotzig: die Brettlspitzen im Kursaal

Plus Die „Brettlspitzn“ sorgen für ausgelassene Stimmung im Kursaal in Bad Wörishofen – auch weil sie immer über der Gürtellinie bleiben.

Wie bringt man das Publikum im fast ausverkauften Kursaal zum Lachen, Singen und Schunkeln? Man nehme mehrere stimmgewaltige Volkssänger mit Wortwitz und einem hundertprozentigen Gespür für das Publikum, zwei Musiker, mit sofort ins Ohr gehenden Melodien und fertig sind zwei Stunden guter Laune bei bester Unterhaltung.