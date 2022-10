Den Stars ganz nah: Bad Wörishofens Festival-Hostessen plaudern aus dem Nähkästchen

Ohne sie geht beim Festival der Nationen nichts: Die Hostessen kümmern sich um Stars, Ehrengäste und viele Details.Dabei bekommen sie auch eine Menge mit.

Prominenz auf und vor der Bühne, die Begeisterung zur klassischen Musik und Kinder, die oft zum ersten Mal mit Klassik in Berührung kommen – das Festival der Nationen bietet viel und macht deshalb auch viel Arbeit. Am Dienstagabend singt Startenor Jonas Kaufmann die letzten Arien des Festivals, das offiziell schon am Sonntag zu Ende ging. Für die Hostessen, ohne die beim Festival nichts ging, enden damit aufreibende und aufregende Tage. Ein Blick zurück – und ins Nähkästchen.

Über eine Freundin, die im vergangenen Jahr als Hostess in Bad Wörishofen gearbeitet hat, kam Lisa Pongratz aus der Nähe von Murnau zum Festival nach Bad Wörishofen. Sie interessiert sich sehr für klassische Musik, wenn auch ihr Berufswunsch in eine ganz andere Richtung geht: sie wird ab dem Wintersemester Physik in München studieren, Astrophysik interessiert sie ganz besonders.

145 Bilder Festival der Nationen mit Stars und Sternchen in Bad Wörishofen Foto: Bernd Feil und Karl-Josef Hildenbrand

Mit den Sternen am Klassikhimmel hat Pongratz in Bad Wörishofen zu tun, sie überreichte den Künstlern am Ende der Vorstellung Blumen und Geschenke. In erster Linie ist sie für die VIP-Gäste zuständig, begleitete diese an ihren Platz und in das VIP-Zelt und stand für alle Fragen zur Verfügung. Viele Wünsche musste Pongratz jedoch nicht erfüllen. „Die meisten Gäste kommen ja zum wiederholten Male nach Bad Wörishofen und kennen sich aus.“

Lisa Pongratz ist Hostess beim Festival der Nationen. Foto: Karin Donath

Hinter der Bühne hat sie auch Gelegenheit, dem Konzert zu lauschen, wenn es die Arbeit zulässt. Besonders schön am Festival findet Pongratz die Kinderveranstaltungen. „Wenn man von zuhause aus nicht unbedingt den Bezug zu klassischer Musik hat, ist das eine gute Gelegenheit, die Kinder damit vertraut zu machen.“ Vor allem als Kinder für Kinder spielten, sei der Funke bei den jungen Zuhörern sofort übergesprungen. Wenn es sich mit dem Studium vereinbaren lässt, würde die 20-Jährige gerne Klavier spielen lernen. Von Bad Wörishofen hat Pongratz während des Festivals allerdings nicht viel gesehen. Zum Stadtbummel blieb wegen der Univorbereitungen keine Zeit.

An die Begegnung mit Thomas Gottschalk in Bad Wörishofen erinnert sich Theresa Heinze immer noch gerne

Theresa Heinze, Immobilienmaklerin aus München, ist seit über sieben Jahren dabei und gehört zu den erfahrensten Hostessen des Festivals. Die 25-Jährige spielt selbst Querflöte und Klavier und hat eine klassische Gesangsausbildung.

Lesen Sie dazu auch

Sie hat ähnliche Aufgaben wie Pongratz. Erstmals war sie heuer am Stand des Fördervereins eingeteilt. Mit viel Charme versuchte sie dort, neue Mitglieder zu gewinnen. „Der Gedanke, Kindern und Jugendlichen frühzeitig den Kontakt zur klassischen Musik zu vermitteln, stößt bei Vielen doch auf großes Interesse“, hat sie beobachtet. Besonders interessant war für sie der Bereich hinter der Bühne, wo sie die Künstler „zum Anfassen“ unmittelbar vor, während oder nach den Auftritten erlebte. Begeistert hat sie Diana Damrau vor zwei Jahren und jetzt Rolando Villazón.

Theresa Heinze arbeitet bereits seit mehreren Jahren als Festival-Hostess in Bad Wörishofen. Foto: Karin Donath

„Die Künstler, die ich kennenlernen durfte, waren alle sehr bodenständig und freundlich. Starallüren gab es bei keinem“, berichtet Pongratz. Auch an der Prominenz unter dem Publikum – vor allem beim Eröffnungskonzert – ist Pongratz Jahr für Jahr ganz nah dran. „Es sind ja viele Stammgäste dabei, die einen dann schon erkennen und begrüßen. Das freut mich dann besonders. Manchmal bleibt sogar Zeit für eine kurze Unterhaltung.“ Immer gut drauf und lustig sei „Bulle“ Franz Roth, ein besonderes Erlebnis vor ein paar Jahren war der Besuch von Thomas Gottschalk: „Supernett und total unkompliziert!“

Sie möchte – trotz ihrer anstrengenden Ganztagsarbeit – auf jeden Fall weiter als Hostess beim Festival der Nationen arbeiten. „Die Festivalzeit ist in meinem Terminkalender fest geblockt!“, sagt Pongratz.