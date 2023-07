Bad Wörishofen

Der Brunnen vor der Genobank Bad Wörishofen kommt weg

Ein bliebter Brunnen in Bad Wörishofen verschwindet. Was die Genobank mit dem Platz in der Innenstadt nun vorhat.

Zu Ostern wird aus dem Brunnen vor der Genobank Bad Wörishofen ein überdimensionales Osternest. Im Rest des Jahres ist er beliebter Treffpunkt. Bald allerdings ist die Wasserstelle Geschichte, wie nun bekannt wurde. "Der Brunnen ist defekt und eine Reparatur unwirtschaftlich", teilt Volker Leinich von der Genobank auf Nachfrage mit. Der Brunnen werde abgebaut. Damit bestätigt sich, was Martin Kistler jüngst öffentlich befürchtet hatte. "Im Gespräch mit der Stadt Bad Wörishofen haben wir nach Lösungen gesucht", berichtet Leinich. Derzeit werde ein Plan für die Neugestaltung des Platzes erstellt.

