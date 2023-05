Bad Wörishofen

11:00 Uhr

Der Bürgertreff in Bad Wörishofen feiert seine Erfolgsgeschichte

Die Feier zum 20-jährigen Bestehen des Bürgertreffs in Bad Wörishofen zeigte, wie groß das Interesse an der Vereinigung immer noch ist.

Plus Ein Treffpunkt für Einheimische und Neubürger in Bad Wörishofen stößt auf so großes Interesse, dass die Kapazitäten fast erschöpft sind.

Von Helmut Bader

Eine Gemeinschaft, die überwiegend im Hintergrund arbeitet, aber dennoch wertvolle Arbeit in Bad Wörishofen leistet, konnte jetzt ihr 20-jähriges Bestehen feiern. Im April 2003 fragten einige Frauen beim damaligen Bürgermeister Klaus Holetschek an, ob die Einrichtung eines Bürgertreffs für Neubürger und Einheimische sinnvoll und möglich wäre. So begann eine Erfolgsgeschichte.

Holetschek stellte der Gruppe einen Raum im Rathaus zur Verfügung. Ingeborg Scharff, Rosemarie Filser, Frau Jaeschke und Gesine Petkof wurden die Gründungsmitglieder. Das Angebot fand vor allem bei den Neubürgern rasch großen Anklang und so entwickelte sich bald ein reges Leben ohne Vereinsstatus. 15 Jahre lang leitete Ingeborg Scharff die Vereinigung und sicherte deren Bestand. Wie auch noch heute umfasst das Programm Ausflüge, Wanderungen mit Einkehr, Besichtigungen und vieles mehr.

