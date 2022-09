Der Dachboden, auf dem Schnee lag: Entdeckungstour im Kloster Bad Wörishofen

Plus Der Dachboden im Dominikanerinnenkloster mit seinem alten, schönen Gebälk ist ein Traum. Als plötzlich Knochen auf die Straße fielen, stand er im Mittelpunkt.

So einen schönen, großen Dachboden haben die meisten Menschen sicher noch nie gesehen – das Dominikanerinnenkloster Bad Wörishofen beherbergt unter dem Dach ein Schmuckstück der Baukunst. Das Highlight ist der Kirchendachboden, der sogar einen Laufsteg unter dem Dachfirst verzeichnet.