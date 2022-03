Der Gesundheitsminister und die Süßigkeiten

Plus Klaus Holetschek hat als Gesundheitsminister viel um die Ohren. Um fit zu bleiben, vertraut der Altbürgermeister von Bad Wörishofen auf die Kneippschen Lehre.

Fastenzeit - das bedeutet auch, sich von Altlasten zu trennen, einen Neuanfang zu wagen, Körper und Seele zu reinigen. Wie geht man mit Ballast um, wie wird man ihn los? In der Fastenzeit versuchen wir, darauf Antworten zu finden – heute mit Gesundheitsminister Klaus Holetschek, der als Altbürgermeister der Kurstadt Bad Wörishofen natürlich auf auf die Kneippschen Heilmethoden vertraut. Doch eine süße Sünde hat er uns im Interview dann doch verraten ...