Bad Wörishofen

vor 34 Min.

Der Kaiser mit dem Hubschrauber: Beckenbauers Verbindungen nach Bad Wörishofen

Plus Deutschlands großes Fußball-Idol ist tot - doch in Bad Wörishofen leben zahlreiche Erinnerungen weiter, vor allem dank zweier Familien.

Von Karin Donath, Kathrin Elsner Artikel anhören Shape

Franz Beckenbauer und der Hubschrauber - diese Leidenschaft ist spätestens seit der WM 2006 in Deutschland legendär. Am 28. August 2007 landete der "Kaiser" mit dem Hubschrauber auf dem familieneigenen Flugplatz der Bahles in Bad Wörishofen. Angereist war er aus einem besonderen Grund. Dieser wiederum hat mit einer zweiten Familie in Bad Wörishofen zu tun, die viel über den Kaiser erzählen kann.

Es war ein denkwürdiger Tag, als Franz Beckenbauer mit dem Hubschrauber aus Salzburg in der Kneippstadt einschwebte. Alexander Kotter war gestorben, als Mitglied mit der Ausweisnummer eins das langjährigste Mitglied des FC Bayern München. Der Grund für den Ruhm: Kotter hatte mit Gerd Müller einen der erfolgreichsten Stürmer Deutschlands entdeckt und zu den Bayern gebracht. Auch Franz Roth holte er zum Erfolgsverein, in dem Kotter 33 Jahre lang als Revisor im Vorstand saß. Für den "Kaiser" war es eine Selbstverständlichkeit, persönlich zur Beerdigung von Alexander Kotter in die Kneippstadt zu kommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen