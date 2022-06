Bad Wörishofen

vor 17 Min.

Der Kunstverein der Kneippstadt strotzt nur so vor guten Ideen

Peter Schmid, der neue „Frontmann“ des Kunstvereins hat große Pläne. Zusammen mit seinem Vorstandsteam will er die Kunstszene in und um Bad Wörishofen neu beleben und setzt dabei auch auf die enge Zusammenarbeit mit dem Kur,-und Tourismusbetrieb.

Plus Im 20. Jahr seines Bestehens will der Kunstverein neue Akzente setzen und hofft auf mehr Mitglieder. Was der neue Vorstand alles vorhat.

Von Franz Issing

Neue Besen kehren gut. Dies erwartet auch die Kunstszene der Kneippstadt vom neuen Vorstand des Kunstvereins, der in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen feiert. Das neue Gremium zeigte sich schon bei der Vernissage der Mitglieder-Ausstellung sehr motiviert. Mit vielen neuen Ideen und Aktivitäten will das Gremium das Überleben des Vereins sichern und dazu neue Mitglieder werben.

