Der Nikolaus und seine Engel trotzen dem Regen

Zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes in Bad Wörishofen kamen die Gäste trotz schlechten Wetters in Scharen. Der Nikolaus hatte Geschenke für die Kinder dabei.

In der Adventszeit haben die Männer mit den weißen Bärten, roten Mänteln und goldenen Büchern Hochsaison. Mit Vorliebe besuchen sie da Weihnachtsmärkte. Gewöhnlich kommen sie drauß' vom Walde her. In der Kneippstadt kam der heilige Mann allerdings vom Kurhaus. Begleitet von einer großen Schar kleiner Engel, die ihre Aufgabe sehr ernst nahmen, von Fackelträgern der Jugendfeuerwehr, der Jugendkapelle und angesichts strömenden Regens gut beschirmt von Bürgermeister Stefan Welzel traf der Nikolaus alias Franz Seemüller pünktlich in der festlich geschmückten Budenstadt vor dem Kurtheater ein. Dort wurde er schon sehnlichst von vielen Kindern und einer großen Menschenmenge erwartet.

Für die Kinder hatte der Nikolaus in Bad Wörishofen viel Lob übrig

Für ihre Geduld wurden die Kids vom Nikolaus mit viel Lob belohnt und nach dessen Besuch wie alle Jahre wieder mit Hefeklausen und Äpfeln beschenkt. „Ich bin doch nicht aus Zucker", scherzte Santa Claus bei anhaltendem Regen und verkündete, dass es in Bad Wörishofen nur brave Kinder gibt. Da muss ich die Rute nicht benutzen und habe auch keinen Grund zu schimpfen“, bemerkte er mit Blick in sein goldenes Buch.

20 kleine Englein begleiteten den Nikolaus auf seinem Weg vom Kurhaus zum Weihnachtsmarkt. Die Himmelsboten nahmen ihre Aufgabe sehr ernst. Foto: Franz Issing

Auch Rathauschef Stefan Welzel begrüßte Kinder und ihre Eltern. Besonders dankte er dem Team des Mehrgenerationenhauses und dessen Frontfrau Barbara Knoll für die Organisation: „Ihr habt ganze Arbeit geleistet“, sagte Welzel. Das war auch der Jugendkapelle einen Tusch wert.

Schlag auf Schlag ging es mit dem festlichen Programm zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes weiter. Der Posaunenchor der evangelischen Erlöserkirche kündigte das Christkind an. Ganz in Gold gewandet verkündete Vivien Dean, die auch im letzten Jahr schon diese Rolle spielte, in ihrem Prolog: „Liebe Leut' aus nah und fern, mit Freude will ich euch begrüßen, nach Bad Wörishofen komm' ich gern, lasst uns die schöne Zeit genießen."

In Wörishofen flossen Glühwein und Regen in Strömen

„Lasst uns froh und munter sein“ stimmten die Jungklassiker der Musikschule in die Grußworte ein und gaben damit das Startzeichen für die offizielle Eröffnung des Weihnachtsmarktes. Der Duft von Bratwürsten lockte die Leute an die Stände, wo Glühwein und Regen in Strömen flossen. Die Besucher ließen sich die gute Stimmung von dem schlechten Wetter nicht vermiesen und bummelten an den Buden der 18 Fieranten entlang. Immer auf der Suche nach einem passenden Geschenk für das Fest.

Talentierte Hobbykünstler boten auf dem Weihnachtsmarkt ihre handgefertigten Arbeiten an. Mona Boujnah lockte Kunden mit einem Schiffssteuer aus Olivenholz, in das eine Uhr eingebaut war. Foto: Franz Issing

Bunte Christbaumkugeln in vielen Variationen bot Brigitte Kerner aus Kaufbeuren an, während Maria Knoll aus Mindelheim handgefertigte Geschenkartikel verkaufte. Wer am Stand von Mona Boujnah vorbeikam, bewunderte ihre Exponate aus Olivenholz. Nicht zu kurz kamen auf dem Wörishofer Weihnachtsmarkt auch die kleinen Besucher. Sie vergnügten sich auf einem Karussell oder konnten in der Bastelwerkstatt kreativ sein.

Auch am kommenden Wochenende können Besucher an den liebevoll gestalteten Buden vorbeischlendern, schlemmen, kaufen und sich auf das Christfest einstimmen lassen. Geöffnet ist der Markt freitags von 17 bis 21 Uhr sowie samstags und sonntags von 13 bis 20 Uhr.