"Der Trachtenverein hat mich durchs ganze Leben getragen"

Plus Hilde Seidel ist seit 70 Jahren Mitglied im Heimat- und Volkstrachtenverein Alpenblick Bad Wörishofen. Die Liebe zum Verein wurde ihr in die Wiege gelegt.

Von Kathrin Elsner

1953 trat Hilde Seidel in den Trachtenverein Bad Wörishofen ein, nachdem sie bereits fünf Jahre in der Kinder- und Jugendgruppe aktiv war. "Der Trachtenverein hat mich durchs ganze Leben getragen, er ist mein Ein und Alles", sagt die heute 87-Jährige, die bis vor zwei Jahren noch in der altschwäbischen Gruppe aktiv war. Eine derart lange Mitgliedschaft ist so selten, dass es keine Ehrennadel gibt. Deshalb erhielt Seidel in diesem Jahr einen wohl einmaligen Preis.

Eine Ehrennadel für 70 Jahre Vereinszugehörigkeit gibt es gar nicht. "Früher hat man das nicht gebraucht, da sind alle früher gestorben", sagt Hilde Seidel und lacht fröhlich. Und überhaupt, Ehrennadel kann ja jeder, die 87-Jährige bekommt aus gutem Grund ein goldenes Nudelholz überreicht. 44 Jahre lang war sie die Chef-Bäckerin des Trachtenvereins, unter deren Kommando kiloweise Spitzbuben, Vanillekipferl, Kokosmakronen, Schokoherzen und mehr gebacken wurden. Lächelnd erinnert sie sich an die Anfänge der einmal jährlich stattfindenenden Laible-Backaktion. "Wir haben am Anfang aus einem Zentner Mehl Plätzchen gebacken, die waren der Renner auf dem Weihnachtsmarkt". Über 20 Jahre lang sorgte sie als Dirndlvertreterin dafür, dass die Trachtlerinnen "sauber beinand" und ungeschminkt sind, gefolgt von drei Jahren im Amt der zweiten Vortänzerin. 2017 erhielt sie verdient den Ehrenamtspreis der Stadt Bad Wörishofen.

