Bad Wörishofen

vor 18 Min.

Warten aufs Baugebiet: Traum vom Eigenheim in Bad Wörishofen bleibt unerfüllt

Ob auf dieser Wiese am Ortsrand von Dorschhausen einmal das Eigenheim von Familie Kimhauser liegen wird? Ein Vergabetermin für die Baugrundstücke steht immer noch nicht fest.

Plus Im Jahre 2021 war die Hoffnung junger Familien groß, einen Bauplatz in Bad Wörishofen zu ergattern. Doch dann wurde es still um das Baugebiet „Kreuzbreiten II“.

Von Kathrin Elsner Artikel anhören Shape

Wer in Bad Wörishofen ein Haus bauen will, tut sich schwer. Grundstücke sind Mangelware, Inflation und Zinssteigerungen tun ihr Übriges. Für manche droht der Traum vom Eigenheim zu platzen. „Wir hätten die Möglichkeit gehabt, ein Haus zu mieten, waren uns aber sicher, dass wir einen Bauplatz in Dorschhausen bekommen und haben abgesagt“, erinnern sich die jungen Eltern Sarah und Felix Kimhauser unglücklich. Zwei Jahre sind seit der Vorstellung des Baugebietes „Kreuzbreiten II“ vergangen, ein konkreter Vergabetermin steht immer noch nicht fest.

„Das Warten darauf, immer vertröstet zu werden und die steigenden Zinsen und Baukosten zu beobachten ist irgendwie schon krass“, sagt Felix Kimhauser enttäuscht. Mitte 2020 fasste Ehepaar Kimhauser den Entschluss, den Traum vom Eigenheim in die Tat umzusetzen. Da kam das städtische Baugrundstück „Kreuzbreiten II“ gerade recht. Im Juli 2021 wurde dieses in einer Stadtratssitzung der Öffentlichkeit vorgestellt, nach der ursprünglichen Planung sollten dort 21 Einfamilienhäuser, sechs Doppelhäuser, 14 Kettenhäuser und drei Mehrfamilienhäuser entstehen. Mitte 2022 wurde kommuniziert, dass durch notwendige Umplanungen ein Teil der Baugrundstücke entfallen müsse. Und dann wurde es still um das Projekt.

