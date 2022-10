Der TSV Bad Wörishofen haut zum Jubiläum auf die Pauke

Bad Wörishofens größter Sportverein ist jetzt 125 Jahre alt. Noch bemerkenswerter ist der Rekord von Kurt Leuterer.

Auf stolze 125 Jahre kann der TSV Bad Wörishofen nun zurückblicken, der mit derzeit 1314 Mitgliedern größte Sportverein der Kneippstadt. Mit einem stimmungsvollen Festabend feierten die Vereinsmitglieder gemeinsam mit vielen Ehrengästen im Pfarrsaal von St. Justina. Schon im Vorfeld hatte der Verein mit einem Familienfest im Stadion auf das Gründungsdatum aufmerksam gemacht.

Der Vorsitzende Thomas Wegst begrüßte besonders Kurt Leuterer, der es sich mit seinen 92 Jahren nicht nehmen ließ, an dem Abend teilzunehmen. Er ist seit 75 Jahren im Verein und stand auch 16 Jahre an dessen Spitze.

Thomas Wegst (links) mit Rekord-Mitglied Kurt Leuterer. Foto: Helmut Bader

In einem amüsanten Streifzug durch die Historie des Vereines ließ Thomas Wegst dessen Geschichte Revue passieren. Dabei war zu erfahren, dass bereits ein Jahr vor der offiziellen Gründung im Jahre 1898 sich 36 junge Männer zusammengefunden hatten, um die Vereinsgründung vorzubereiten. Erster Vorsitzender wurde Carl Keller, Thomas Wegst ist sein 16. Nachfolger. Am längsten an der Spitze mit 18 Jahren stand Ignaz Trautwein, in guter Erinnerung sind aber neben Kurt Leuterer auch noch der kürzlich leider verstorbene Walter Häusl, Jens Hemberger und Hans Kolar.

Zu erfahren war jedoch auch, dass der „Säckelwart“ des Vereines früher nichts anderes war als der heutige Schatzmeister und dass im Jahre 1909 die Fahnenweihe mit dem Porträt von Turnvater Jahn stattfand. Wie manchmal auch heute, wurden die Mitglieder auch damals schon ermahnt, die Übungsstunden regelmäßiger zu besuchen.

Gefeiert wurde im Verein auch durch all die Jahre schon. Sportplatzfeste, Faschingsfeiern und -bälle bereicherten das Vereinsleben. Dazu gehörten auch Teilnahmen an den deutschen Turnfesten. Hans Bayer ging dabei im Jahre 1928 sogar als Sieger im Pferdturnen hervor.

Die Jubiläumsurkunde überreichten Rudi Broda (links) und Uli Theophiel (rechts) an Bürgermeister Stefan Welzel (Zweiter von links) und Thomas Wegst. Foto: Helmut Bader

Die Anreise zu diesem Turnfest muss besonders amüsant gewesen sein, wie er selbst in seinem Bericht darüber festhielt. Getrunken wurde dabei aus der vereinseigenen Turnergießkanne, was zur gehobenen Stimmung sichtlich beitrug. „Doch nachdem die Bierpreise, je näher wir dem Ziel Köln kamen, immer höher wurden, stellten wir schließlich das Füllen der Gießkanne ein, um mit noch etwas Barvermögen in Köln anzukommen.“ Der sportlichen Leistung scheint das Verhalten keinen Abbruch getan zu haben.

Amüsant war auch ein Maiausflug nach Schlingen. „Neun Stunden im Wirtshaus zu sitzen und Kartenspielen, dabei nach besserem Wetter Ausschau halten müssen, sind ja auch keine Kleinigkeit“, zitierte Thomas Wegst aus den Protokollen.

Natürlich gehörten auch zahlreiche sportliche Erfolge zur Vereinsgeschichte. So waren in den 60er-Jahren die Leichtathleten besonders erfolgreich, die Judoka kämpften viele Jahre hochklassig und die Sportabzeichenabteilung gehörte oft zu den Besten in Deutschland, bezogen auf die Einwohnerzahl. Aus dem TSV gingen auch andere städtische Sportvereine wie der Skiclub, der Tanzsportclub oder schon 1920 der FC Bad Wörishofen hervor.

Der TSV Bad Wörishofen verfügt mittlerweile über sieben Abteilungen, von Judo bis Discgolf

Heute verfügt der TSV über sieben Abteilungen von der größten, den Turnern, zu den kleinsten, dem Nordic Walking, der jüngsten mit dem Discgolf bis hin zu der großen Schwimmabteilung, die 1968 gegründet wurde. Frauen waren übrigens erst 1925 zum Verein zugelassen. Dass sich dies grundlegend geändert hat, beweist die aktuelle Zusammensetzung des Vorstands, dem neben Thomas Wegst an der Spitze mit Andrea Filser, Lisa Dillian, Conny Wegst, und Steffi Bethge ausschließlich Frauen im engeren Kreis angehören.

Bürgermeister Stefan Welzel betonte das gute Verhältnis zur Stadt und bezeichnete den TSV als große Familie vom Kleinkind bis zum 92-jährigen Senior. Er lobte die tolle Aufbereitung des Festes und bezeichnete den Verein als „sowohl im Breiten-, als auch im Leistungssport gut aufgestellt.“

Mit Verdienstabzeichen geehrt wurden Andrea Filser und Robert Böhm. Foto: Helmut Bader

Uli Theophiel, der auch stellvertretender Vorsitzender des BLSV in Schwaben ist, ging auf die derzeitigen großen Herausforderungen für die Sportvereine ein, betonte das Wohlgefühl, das er bei seinen Besuchen stets im TSV vorgefunden habe und hob die hohe Zahl an Jugendlichen mit 689 hervor. Er überreichte die offizielle Urkunde des BLSV zum Jubiläum. Außerdem zeichnete er Andrea Filser mit der Verdienstmedaille in Silber und Robert Böhm mit der Verdienstmedaille in Bronze aus.

Rudi Broda, der Vorsitzende der schwäbischen Sportabzeichler, ehrte Brigitte Dempfle für 40-jährige Prüfungstätigkeit und Hans Glanz für sogar 55 Jahre als Prüfer und überreichte die Urkunde des DOSB für außerordentliche Leistungen.

Zwei lustige Einlagen der Aerobic-Gruppe des TSV unter der Leitung von Karin Krauß und der Judoka lockerten den Abend zusätzlich auf.

Zuletzt zeichnete Thomas Wegst zahlreiche langjährige Mitglieder für ihr langjährige Treue aus: Über 50 Jahre dabei sind Jörg Seider, Dr. Albert Wanner, Herbert Dempfle, Brigitte Dempfle, Franz Huber, Gerhard Graf, Conny Schindele, Monika Schweiger, Max Stempfle, Klaus Leinsle, Angelika Methe, Hans-Peter Föhr, Karlheinz Sirch und Alfred Schmid. Mehr als 60 Jahre Mitglied sind Günter Biedermann, Jürgen Kolonko, Gerhard Büttner, Peter Wurm, Ludwig Scharpf, Franz Köpps, August Waltenberger und Hans Scharpf. Den Rekord mit 75 Jahren Mitgliedschaft hält jedoch Kurt Leuterer.