Der Vertreter des Papstes in Deutschland besucht Bad Wörishofen

Nikola Eterovic ist Papstvertreter und ranghöchster Diplomat in Deutschland. Vor seinem Besuch in der Kneippstadt äußerte er sich zu den Chancen einer Seligsprechung Kneipps und zur weltpolitischen Lage.

Anlässlich des 125. Todestag von Pfarrer Sebastian Kneipp besuchen Sie die Kneippstadt. Haben Sie selbst schon einmal gekneippt oder eine Kneippkur gemacht?

Nikola Eterovic: Der besondere Todestag von Pfarrer Sebastian Kneipp und die freundliche Einladung nach Bad Wörishofen waren für mich der Anlass, mich näher mit dem Wirken dieses besonderen Priesters in Deutschland und Europa zu beschäftigen. Bisher war mir das nicht so bewusst gewesen. Ich kannte bis dahin nicht jene heilsame Wirkung von Kneippkuren, auch wenn mir die Heilkraft des Wassers durchaus geläufig ist.

Ihr Besuch am kommenden Wochenende ist bereits der dritte Aufenthalt eines Apostolischen Nuntius in Bad Wörishofen. Nachdem der frühere Papst-Vertreter Andrea Aiuti Kneipp selbst besucht hatte, kam im Jahr 2005 Ihr Vorgänger Erwin Josef Ender in die Kneippstadt. Was ist der Grund für diese besondere Ehrerweisung?

Der Nuntius würdigt die Bedeutung der Kurstadt Bad Wörishofen

Nikola Eterovic: Die Besuche von Apostolischen Nuntien an verschiedenen Orten in Deutschland gehören zur Aufgabe eines Päpstlichen Gesandten. Während Nuntius Aiuti in der Zeit von Papst Leo XIII. in München den Heiligen Stuhl im Königreich Bayern vertreten hat, so war Nuntius Ender in Berlin der Vertreter des Papstes in einem wiedervereinigten Deutschland. Andrea Aiuti kam sicher, um eine so bekannte Persönlichkeit wie Sebastian Kneipp kennenzulernen, der im Jahr 1893 von Papst Leo XIII. zum Päpstlichen Geheimkämmerer und Monsignore ernannt wurde und im Jahr darauf mit dem Papst zu mehreren Audienzen zusammentraf. Also ist jener Besuch in diese Zusammenhänge einzuordnen. Und während Nuntius Aiuti, der später Kardinal wurde, von München in das eher dörfliche Wörishofen reiste, kam Nuntius Ender von Berlin nach Bad Wörishofen, in eine Kurstadt also, die weit über Deutschland hinaus bekannt ist und geschätzt wird. Insofern gilt die Ehrerweisung sicher der Persönlichkeit des Priesters Sebastian Kneipp, aber auch den Menschen in dieser Stadt, die sein Erbe bewahrt hat. Und so freue ich mich auf die Begegnung mit den Menschen in Bad Wörishofen.

Katholische Kreise in der Kneippstadt stellen seit Jahren die Frage, ob Sebastian Kneipp seliggesprochen werden könnte. Ist Ihr Besuch als ein Signal dafür zu verstehen, dass ein Seligsprechungsprozess eingeleitet werden könnte?

Nikola Eterovic: Als Vertreter des Heiligen Vaters Franziskus in Deutschland bin ich dankbar für die vielen Zeugnisse eines lebendigen und authentisch gelebten christlichen Glaubens überall in Deutschland, so auch in Bayern und sicher auch in Bad Wörishofen. Ob Pfarrer Kneipp die Anforderungen erfüllt, dass ein Seligsprechungsprozess eröffnet werden sollte, kann ich nicht beurteilen. Hierfür sind die entsprechenden Stellen in Rom und vorher in der Diözese Augsburg zuständig. Mein Besuch in Bad Wörishofen gilt allein der Würdigung seines 125. Todestages und der Feier der Eucharistie mit den Gläubigen dort.

Andererseits gibt es Skeptiker, die ein mögliches Seligsprechungsverfahren kritisch betrachten. Könnte das Seligsprechungsverfahren die Zuständigkeiten von medizinischer Wissenschaft und Theologie verwischen – gerade vor dem Hintergrund von Kneipps Naturheilkunde, die seit den Zeiten Kneipps medizinisch untersucht und in ihrer Wirkung bestätigt wird?

Nikola Eterovic: Mir steht es nicht zu, die hydrotherapeutischen Maßnahmen und Kuren von Sebastian Kneipp medizinisch zu beurteilen. Pfarrer Kneipp selbst war nicht medizinisch ausgebildet, sondern einer, der im Laufe seines Lebens seine Wasserkuren immer zu verbessern suchte und in der Heilkunde den Rat von Medizinern suchte. Mir ist wichtig zu betonen, dass dem Priester Kneipp der Zusammenhang von Gesundheit des Leibes und Heil der Seele stets wichtig war.

Kann die Lehre von Pfarrer Kneipp auch in der Krise helfen?

Die Welt scheint derzeit aus den Fugen geraten zu sein. Zu den großen weltpolitischen Herausforderungen zählt neben der Bewältigung der Corona-Pandemie und der Klimakrise seit fast vier Monaten ein brutaler Angriffskrieg in Europa. Pfarrer Sebastian Kneipp war weder ein Politiker, noch ein hoher Repräsentant der Kirche. Können seine Ansätze, in denen es ja zunächst um die individuelle Ganzheitlichkeit des Menschen geht, uns auch in politisch prekären Situationen helfen?

Nikola Eterovic: Tatsächlich leben wir in Zeiten, wo die Ordnungen, die wir lange als unumstößlich betrachtet haben, plötzlich dahin sind. Denken wir nur an die Sicherheitsarchitektur in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Fall des Kommunismus. Die Grundlage des Internationalen Rechts wurde mit dem Angriff der Russischen Föderation auf die Ukraine verletzt, wie schon vorher durch die Annexion von Teilen der Ostukraine und der Krim im Jahr 2014. Dabei stehen wir weltweit vor der größten Herausforderung durch den Klimawandel, der alle politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Anstrengungen braucht. Und die Corona-Pandemie wird uns sicher noch länger beschäftigen. Klimawandel und Corona-Bewältigung wären schon genug, doch der Angriffskrieg auf europäischem Boden bringt erneut Tod und Zerstörung auf unserem Kontinent mit sich. Krieg ist die sinnloseste Beschäftigung, der sich ein Mensch widmen kann. Frieden und Gerechtigkeit hingegen sind jeder Mühe wert. Und der Friede ist für den einzelnen, wie auch für eine Gesellschaft und alle Staaten der Weg, die Ganzheitlichkeit des Menschen zu achten, zu pflegen und zu fördern. Pfarrer Kneipp hätte, so meine Vermutung, manchem Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft nicht nur eine Wasserkur verordnet, sondern ihm gehörig den Kopf gewaschen. Wir wissen, dass er alle Menschen, die zu ihm kamen, gleich zu behandeln suchte, die Armen ebenso wie die Reichen, Vornehme oder wichtige Persönlichkeiten nicht anders als die einfachen Leute. Bei ihm zählte, so denke ich, der Adel der Gotteskindschaft durch die Taufe mehr als der Adel durch Geburt. Heute sagen wir, dass die Achtung der Menschenrechte immer an erster Stelle steht und deswegen imperialistische Fantasien keinen Raum haben dürfen.

Sie vertreten derzeit als Apostolischer Nuntius Papst Franziskus in Deutschland. Von 1999 bis 2004 waren Sie Nuntius in der Ukraine. Wie können die Katholiken in Deutschland derzeit der Ukraine helfen?

Nikola Eterovic: Seit dem 24. Februar, dem Matthiastag in Deutschland, bete ich jeden Tag für den Frieden in der Ukraine und in der ganzen Welt. Tatsächlich bin ich den Menschen in der Ukraine durch meine Tätigkeit als Apostolischer Nuntius in Kiew tief verbunden. Dankbar erlebe ich die große Hilfsbereitschaft von Menschen in Europa, auch in Deutschland, die sich der großen Zahl von Ukrainern annehmen, die wegen des Krieges ihre Heimat verlassen haben. Die große Hilfsbereitschaft in Polen spiegelt sich auch in Deutschland, bei ungezählten katholischen Christen und in den Gemeinden sowie bei den katholischen Verbänden, der Caritas, des Malteser Hilfsdienstes und den Hilfswerken wie Renovabis, das sich besonders in Osteuropa engagiert und an dessen Spitze ein Priester der Diözese Augsburg steht, Prof. Dr. Thomas Schwartz. Aber auch das Bonifatiuswerk oder das Hilfswerk „Kirche in Not“ helfen und unterstützen. Es wird darauf ankommen, den geflüchteten Menschen auch weiterhin zu helfen, vor allem den Kindern und Jugendlichen. Sie werden Unterstützung durch Schulen brauchen oder auch Ausbildungsstellen. Viele ukrainische Frauen wollen arbeiten und müssen vor Ausbeutung geschützt werden. Und Katholiken in Deutschland sind auch in Zukunft gefragt, wenn dieser schreckliche Krieg ein Ende gefunden hat. Dann muss wieder aufgebaut werden, denn das Land ist in Teilen verwüstet, die Häuser und Einrichtungen durch Bomben zerstört, denken wir nur an die Schulen, Krankenhäuser, Kirchen und Wohnungen. Ich danke allen, die sich bei diesem großen Werk beteiligen, wodurch sie einen unschätzbaren Beitrag für Frieden und Gerechtigkeit auf unserem geliebten Kontinent Europa leisten. Kein Beitrag hierzu ist zu gering, denn allein das zählt und allein das wird bleiben, was dem Frieden und damit den Menschen dient.