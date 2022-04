Bad Wörishofen

Der Wörishofer Maibaum wird mit Blasmusik und Beifall begrüßt

Stolze 40 Meter lang ist der Wörishofer Maibaum, der jetzt wieder beim Guggerhaus steht. Beim Transport waren die Helfer besonders in den Kurven gefragt.

Plus Nach der Corona-Pause stellt der Trachtenverein „Alpenblick“ wieder einen großen Frühlingsboten auf.

Von Maria Schmid

Endlich gibt es ihn wieder – einen Maibaum vor dem Haus zum Gugger in Bad Wörishofen. Die Corona-Pandemie hatte es in zwei Jahre unmöglich gemacht, dass der Heimat- und Volkstrachtenverein „Alpenblick“ die beliebte Tradition fortführte, einen großen Maibaum aufzustellen. Einen kleinen gab es in den beiden Jahren im Rondell vor dem Kurtheater.

