Der Wörishofer Stadtrat stellt sich geschlossen gegen Bürgermeister Welzel

Plus Der Antrag auf „unverzügliche Einberufung einer nicht öffentlichen Stadtratssitzung“ birgt eine Menge Zündstoff. Auf eine entsprechende Anfrage lässt Welzel antworten.

Schon Anfang August hatte Zweiter Bürgermeister Daniel Pfügl auf Anfrage unserer Redaktion mitgeteilt, dass „der Stadtrat geschlossen eine Sondersitzung zum Ende der Sommerpause beantragen“, werde. Inzwischen liegt dieser formelle Antrag seit dem 18. August auch Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU) vor. Die dort formulierten Beschlüsse kommen einer schallenden Ohrfeiger für den Bürgermeister gleich und würden dessen Kompetenzen erheblich einschränken. Auf eine persönliche Anfrage unserer Redaktion meldete sich dann aber nicht Bürgermeister Stefan Welzel (CSU), sondern Irene Jörn, die ihre Funktion mit Hauptamts-/Geschäftsleitung angibt.

Hintergrund ist ein seit Monaten immer weiter ausufernder Streit über massenhafte Abwanderungen von Rathauspersonal und ein öffentlich eskalierter Streit zwischen Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) und seinem Parteikollegen Tim Hentrich, in dem es um Mobbingvorwürfe geht. Als zwischenzeitlichen Höhepunkt hatte Welzel seinem Parteifreund, Kämmerer, Wirtschaftsförderer und zeitweise auch noch Geschäftsleiter den Zutritt ins Rathaus verboten.