Bad Wörishofen

vor 33 Min.

Der Zoff geht weiter: Was hat der Bürgermeister gesagt oder nicht gesagt?

Plus Was wurde vor dem Abwassergebühren-Entscheid gesagt oder nicht gesagt? Der Stadtrat lehnt den Vorschlag der Verwaltung ab. Kritik an fehlerhaften Protokollen.

Von Markus Heinrich

Was hat Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU) im Vorfeld des Beschlusses zu den neuen Abwassergebühren gesagt - oder nicht gesagt? Diese Frage beschäftigt den Stadtrat von Bad Wörishofen weiterhin, mit der Konsequenz, dass der Rat Welzel erneut die Genehmigung des Sitzungsprotokolls verwehrte. Auch keines der beiden anderen vorgelegten Protokolle wurde genehmigt. Erneut gab es scharfe Kritik an deren Fehlerhaftigkeit.

Finanzreferent Konrad Hölzle (CSU) machte schnell klar, dass er weiterhin keinem Protokoll mehr zustimmen werde. Hölzle hatte einst als Erster die Qualität der Niederschriften bemängelt. Diesmal war es erneut Manfred Gittel (FW), der den Stein ins Rollen brachte. Gittel will, dass Folgendes ins Protokoll der Sitzung zu den Abwassergebühren kommt: „Stadtrat Manfred Gittel plädiert für eine Neubehandlung der Gebührenerhöhung und betont, eine Erhöhung um fast das Doppelte könne den Bürgern nicht zugemutet werden. Bürgermeister Stefan Welzel lehnt daraufhin eine Diskussion über die Gebührenerhöhung ab mit dem Hinweis, dass darüber ein Beschluss bereits in nicht-öffentlicher Beratung am 4. Dezember 2023 erfolgt sei“. Diese nicht-öffentliche Sitzung hätte es aber eigentlich gar nicht geben dürfen, hatte zwischenzeitlich das Landratsamt erklärt. Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) hat Gittels Forderung bislang nicht erfüllt - und wies auch diesmal Gittels Darstellung zurück. Es sei nur um die Berechnungsmethode gegangen, hatte Welzel zuletzt erklärt. Eine Diskussion wäre möglich gewesen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen