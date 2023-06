Deutschlands größtes Südtirolfest in Bad Wörishofen wird noch größer

An vier Tagen verwandelt sich Bad Wörishofens Bahnhofstraße in Klein-Südtirol. Diesmal ist auch der Konsul der Ukraine unter den Gästen.

Südtirol mit allen Sinnen genießen. Reichlich Gelegenheit dazu hat, wer Deutschlands größtes und authentischstes Südtirolfest in der Kneippstadt besucht. In diesem Jahr ist dies erstmals an vier Tagen möglich, dazu mit noch mehr Plätzen und mehr Zelten. Zudem haben der ukrainische Konsul Yuriy Yarnilko sowie Ingolf Brauner, der Präsident der Deutschen Mittelstandsvereinigung, ihr Kommen angekündigt. Bis dahin hat Organisator Luis Hillebrand noch alle Hände voll zu tun.

Von Donnerstag, 15. Juni, bis Sonntag, 18. Juni, verwandelt sich die Bahnhofstraße von Bad Wörishofen in eine Exklave Südtirols. 1200 Sitzplätze und zwei Zelte stehen diesmal zur Verfügung, größer war das Fest noch nie. Es sei Deutschlands größtes und authentischstes Südtirolfest, versichern die Organisatoren.

Bürgermeister Stefan Welzel eröffnet das Südtirolfest am Freitag

Zudem sind 60 Südtirolerinnen und Südtiroler angereist, um die Gäste stilecht zu versorgen, natürlich in der heimischen Tracht. Der Speck darf da nicht fehlen, dazu Weine aus der Bozener Kellerei oder Schaps aus der Villa Laviosa. Produkte von Südtiroler Kleinproduzenten kommen in Bad Wörishofen groß raus, dafür sorgt Luis Hillebrand, der Chef des Parkhotels Bad Wörishofen. Hillebrand kommt es vor allem auf Authentizität an. Der Hotelier ist Südtiroler und gilt in Bad Wörishofen als überzeugter Botschafter seiner Heimat.

Luis Hillebrand ließ die Dächer der Verkaufshütten mit Südtiroler Schindeln belegen

Die Hütten an der Schlemmermeile ließ er mit Original Südtiroler Dachschindeln aus Ultentaler Bauernhöfen verkleiden. Auch eine soziale Komponente hat das Wörishofer Südtirolfest. Für jede verkaufte Flasche Wein, wandert ein Euro in einen Spendentopf für die Ukraine.

Am Donnerstag wird von 16 bis 22 Uhr gefeiert, mit der Band G2 Music. Der Freitag bringt von 16 bis 22 Uhr unter anderem die Band Vollgas und DJ Tommy M. Um 17 Uhr eröffnet Bürgermeister Stefan Welzel das Fest. Am Samstag gibt es von 11 bis 23 Uhr Programm, unter anderem die Band Vollgas, Goaslschnalzeln mit Sebastian und DJ Tommy M, bevor es am Sonntag das Finale von 11 bis 18 Uhr mit der Südtiroler Band Sauguat und den Woringer Alphornbläsern gibt.

