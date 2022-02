Diakon aus Bad Wörishofen wird Chef der Psychosozialen Notfallversorgung

Plus Diakon Martin Linder ist der neue Leiter der Psychosozialen Notfallversorgung im Landkreis Unterallgäu. Es ist eine Aufgabe, der nicht jeder gewachsen ist.

Wut, Hoffnungslosigkeit, Angst, Trauer: Wer ein Familienmitglied oder einen Freund durch einen Unglücksfall verliert, durchlebt eine Vielzahl solcher Gefühle. Einsatzkräfte der Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) unterstützen Betroffene in diesen Extremsituationen und leisten akute Erste Hilfe für die Seele.