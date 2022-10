Diakonieverein Bad Wörishofen auf der Suche nach Führung

Bad Wörishofens Diakonieverein hat auch nach den Neuwahlen keine personelle Perspektive fürs nächste Jahr. Wie es jetzt weitergeht.

Der Diakonieverein Bad Wörishofen ist auf der Suche –auf der Suche nach einem Vorsitzenden, einer Vorsitzenden. Bei den Neuwahlen konnte dieser Posten ebenso wenig besetzt werden wie der Posten eines Beisitzers. Bis Ende des Jahres ist noch die bisherige Vorsitzende Dorothea Gimpert im Amt, danach übernimmt kommissarisch der zweite Vorsitzende, Pfarrer Arne Schnütgen, diese Funktion – sollte bis dahin niemand gefunden sein.

Dabei kann sich der Verein mit seinen 119 Mitgliedern durchaus sehen lassen, engagiert er sich nicht nur für Hilfsbedürftige, sondern auch als Gesellschafter der ökumenischen ambulanten Krankenpflege und baut, wie Pfarrer Arne Schnütgen zu Beginn der Jahreshauptversammlung betont, an einer guten Gemeinschaft, in der Jede und Jeder seinen Platz habe. Wie sehr und wie lange schon die Mitglieder hinter dieser Idee stehen zeigte eine Tafel mit prominenten Namen, darunter auch Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek, der den Verein seit 15 Jahren unterstützt.

Das sind die Aufgaben des Diakonievereins Bad Wörishofen

Öffentlich in Erscheinung tritt der Verein unter anderem beim ökumenischen Begegnungscafe, das alle zwei Wochen in der Gartenstadt stattfindet. Statt eines Patientenadvents gab es in diesem Jahr ein Frühlingsfest vor der Erlöserkirche mit über 100 Besuchern, wie Dorothea Gimpert berichtete. Sie bedankte sich besonders bei Sabine Schulz, die sich um den Schaukasten kümmert und verabschiedete Gunter Mucks aus dem Vorstand. Annerose Storbeck als Schatzmeisterin legte geordnete Finanzen vor, was ihr von den beiden Rechnungsprüfern Wolfgang Hützler und Angelika Beck bestätigt wurde.

Die Ergebnisse der Wahlen waren einstimmig: Schatzmeisterin Annerose Storbeck, Schriftführerin Hannelore Grimm, Beisitzer Gerhard Losleben und Arnold Kolb sowie die Rechnungsprüfer Wolfgang Hützler und Angelika Beck. Kraft Amtes ist Pfarrer Schnütgen zweiter Vorsitzender.

