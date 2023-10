Bad Wörishofen

06:00 Uhr

Diakonieverein Bad Wörishofen wendet seine Auflösung ab

Plus Eigentlich stand die Auflösung des Diakonievereins Bad Wörishofen zur Abstimmung. Weshalb es nun doch weitergeht.

Der Diakonieverein gehört zu Bad Wörishofens größten Vereinen und übernimmt noch dazu wichtige soziale Aufgaben. Nun stand das Aus bevor. Durch das Ausscheiden der bisherigen Vorsitzenden Dorothea Gimpert Ende 2022 und bedingt durch den bevorstehenden Weggang von Pfarrer Arne Schnütgen, ihrem Stellvertreter, drohte der Verein handlungsunfähig zu werden. Die Auflösung war deshalb Bestandteil der Tagesordnung für die Mitgliederversammlung. Doch nun geht es weiter. Denn kurz vor Sitzungsbeginn wendete sich das Blatt.

Der Diakonieverein ist einst als Träger einer evangelischen Sozialstation in Bad Wörishofen gestartet. Heute ist der Verein Gesellschafter der ökumenischen ambulanten Krankenpflege. Ein Ziel des Vereins ist es, alten und pflegebedürftigen Menschen "so lange als möglich eine gute Versorgung in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen", wie es auf der Vereinsseite im Internet heißt. An der Spitze dafür verantwortlich ist nun Diana Wagner. Sie wurde zur neuen Vorsitzenden gewählt, nachdem es bis kurz vor der Versammlung noch nach Auflösung des Vereins ausgesehen hatte.

