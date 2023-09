Bad Wörishofen

Die Familien Kneipp: Sie tragen einen großen Namen

Mit Sebastian Kneipp erlangte dieser Name große Berühmtheit. Obwohl er selbst logischer Weise keine Nachkommen hatte, ist der Name in der Region noch weit verbreitet. Vielleicht sieht er auf diesem Bild gerade in eine Ahnentafel.

Plus Der Familienname Kneipp ist im östlichen Landkreis Unterallgäu weit verbreitet. Durch Lisa Kneipp gibt es ihn inzwischen sogar in Heidelberg.

Wer den Familiennamen Kneipp trägt, kennt die Frage sicher zur Genüge. „Bist du zum berühmten Pfarrer Sebastian Kneipp verwandt?“ Meistens lautet die Antwort dann: „Ja, aber nur ganz entfernt.“ Auffallend häufig findet sich der Name Kneipp noch in der Gegend um Kammlach oder Oberrieden, aber auch in Türkheim gibt es noch einen „Kneipp“, der dazu noch den Vornamen Sebastian trägt. In Amberg heißt sogar der Bürgermeister Peter Kneipp und meint, dass er ein entfernter Verwandter des Priesterarztes sei. Intensiv beschäftigt mit der Kneippfamilie hat sich bekanntlich schon seit vielen Jahren Paola Rauscher.

Wer in Sebastian Kneipps Stammbaum stöbert, wird auch bei Unterkammlach fündig

Das mit Kammlach hat natürlich schon seinen Grund, denn wer den Stammbaum der Kneipps betrachtet oder weiß, woher der Vater von Sebastian Kneipp stammte, stößt unweigerlich auf die Kneippfamilie im damaligen Unterkammlach. Schon Mitte des 18. Jahrhunderts ist dort ein Magnus Kneipp verzeichnet. Ihm folgten mit Mathias Kneipp, übrigens von Beruf Weber, und seiner Frau Maria Anna, geb. Zettler die Urgroßeltern des berühmten Sebastian Kneipp. Offensichtlich blieb die Familie dem Dörfchen Unterkammlach treu, denn Sohn Magnus, die Vornamengleichheit zieht sich durch die meisten Stammbäume, kam 1772 ebenfalls in Unterkammlach zur Welt, war auch Weber und verheiratet mit Viktoria, geb. Funk. Sie waren die Großeltern von Sebastian Kneipp.

