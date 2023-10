Die Filmemacher Stodollik aus Bad Wörishofen sind echte Weltenbummler

Tibet, Indien, Australien: Ursula und Matthias Stodollik aus Bad Wörishofen produzieren seit über 20 Jahren Reisefilme. Nun folgt ein ganz besonderes Projekt.

"Meine Schwiegermutter und ich haben meinem Mann zum 40. Geburtstag eine Filmkamera geschenkt, damit er beschäftigt ist", sagt Ursula Stodollik und lacht herzlich. Dass aus diesem Geschenk ein Hobby wird, das Jahrzehnte lang Reisefilme auf die Kinoleinwand zaubert, habe damals keiner gedacht. Aktuell ist ein ganz besonderer Heimatfilm in Arbeit, den Bad Wörishofens Kinobetreiber Rudolf Huber kaum erwarten kann.

"Mich fragen öfter mal Privatleute, ob ich ihren Film im Kino zeigen kann, aber Amateurfilme zeigt man nicht", sagt Rudolf Huber und erinnert sich schmunzelnd an das erste Filmangebot der Stodolliks im Jahr 2000. Trotz der ablehnenden Worte überließen sie dem Kinobetreiber eine DVD mit ihrem Reisefilm über die Transsibirische Eisenbahn. "Zwei Tage später stand er vor unserer Tür und hat sich entschuldigt", erinnert sich Matthias Stodollik und grinst. Mangels vorhandenem Videobeamer konnte der Film zunächst dennoch nicht im Kino gezeigt werden, erst rund zwei Jahre später war es so weit. Ein Film über Vietnam sorgte für einen restlos ausverkauften kleinen Saal in Türkheim und begeisterte auch Rudolf Huber so nachhaltig, dass er selbst eine Reise in das asiatische Land unternahm. Es folgten Filme über Australien, Indien und Südafrika, schnell war die Idee des kulinarischen Kinos geboren. Da Ursula Stodollik Oberstudienrätin an der Hotelfachschule für Betriebswirte war, konnte sie motivierte Schülerinnen und Schüler dafür gewinnen, zu dem jeweiligen Reisefilm landestypische Häppchen zuzubereiten und im Kinofoyer anzubieten. "Dann war auch der große Kinosaal voll", erinnert sich Ursula Stodollik und strahlt.

43 Bilder So war das 25. schwule Filmfest Bad Wörishofen Foto: Thessy Glonner

"Die Reisefilme von Ehepaar Stodollik machen mir immer Appetit zu reisen", sagt Rudolf Huber, der zudem die Vermittlung gut recherchierten Hintergrundwissens über das jeweilige Land schätzt. "Der Dreh selbst ist ja Urlaub", sagt Matthias Stodollik, danach investieren er und seine Frau pro Film jedoch rund 250 Stunden in das Schneiden, die Vertonung, das Recherchieren und Sprechen der Texte. "Ich habe inzwischen viele Fachbücher über das Filmemachen im Regal stehen", erzählt er, und habe in all den Jahren viel dazugelernt. Beispielsweise auch, dass eine Filmsequenz nur drei bis vier Sekunden lang sein darf, um die Zusehenden nicht zu langweilen. "Man selbst hat ja auch einen hohen Anspruch, wenn man ins Kino kommt", verrät er.

Der Film "Unser Bad Wörishofen" war ein großer Erfolg

Weitermachen möchte das Ehepaar noch lange, "einfach weil es Spaß macht", sagt Ursula Stodollik, die sich inzwischen angewöhnt hat, auf ihren vier bis sechs Wochen langen Reisen jeden Tag Tagebuch zu schreiben und gleich vor Ort die Recherchen zu beginnen. Auf diese Weise bekommt der Betrachter auf der Kinoleinwand nicht nur schöne Bilder des Landes zu sehen, sondern erhält auch viele Hintergrundinformationen.

Von den rund 20 auf die Leinwand gezauberten Reisefilmen sei die Dokumentation "Unser Bad Wörishofen" am erfolgreichsten gewesen, erzählt Rudolf Huber und kann es kaum erwarten, bis der zweite in der Heimat gedrehte Film auf die Kinoleinwand kommt. Der Idee des Kinobetreibers folgend, drehen die Stodolliks seit zwei Jahren an einem Film über den Heimatfluss Wertach, von der Quelle bis zur Mündung. "Zwischendrin wird es auch Highlights geben, verbunden mit besonderen Menschen oder Gastronomien", verrät Matthias Stodollik. Neben der wunderschönen Landschaft werde auch der Freizeitwert der Wertach herausgestellt. Spätestens zu den nächsten Allgäuer Filmkunstwochen im Jahr 2024 soll der Film fertig sein. Parallel arbeiten die Stodolliks an einem Reisefilm über Norwegen: Traumrouten von Bergen bis ans Nordkap.

Lesen Sie dazu auch

Bis 2024 soll der neue Film aus Bad Wörishofen fertig sein

"Wir lieben die Wildnis", sagt Matthias Stodollik. Zudem hätten sie auf ihren Reisen unheimlich viele tolle Leute kennengelernt. Rudolf Huber freue sich mittlerweile auf jeden Film des Ehepaars. "Früher hat er sie noch angeschaut, heute nimmt er sie schon ungesehen", sagt der ehemalige Mittelschullehrer und lacht. Island, Südamerika oder die Antarktis mit dem Schiff wären noch Traum-Reiseziele, die auch auf der Leinwand schön anzuschauen wären, erzählen die leidenschaftlichen Filmemacher. Rudolf Huber stimmt zu und hat mit dem Panamakanal gleich die nächste Film-Idee.