Die Firma Goldbaur aus Bad Wörishofen trauert um ihren Seniorchef

Plus Richard Baur begründete eines der erfolgreichsten Unternehmen in Bad Wörishofen. Nun ist Baur verstorben. Er wurde 90 Jahre alt.

Eines der erfolgreichsten Unternehmen in Bad Wörishofen hat seinen beliebten Seniorchef verloren. Goldschmiedemeister Richard Baur ist im 91. Lebensjahr verstorben.

Zusammen mit seinem Bruder, der 2021 starb, führte Richard Baur die weit über die Grenzen der Stadt Bad Wörishofen hinaus wirkende und angesehene Firma Goldbaur. Aus kleinsten Anfängen entwickelten sie das Unternehmen zu einem Betrieb mit Weltgeltung. Aus Bad Wörishofen gingen die Werke in viele Länder Europas und nach Amerika. Zeitweise unterhielt Goldbauer sogar Niederlassungen in Südamerika und Australien.