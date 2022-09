Die Formel 1 der Badeenten sorgt für ein Spektakel in Bad Wörishofen

3400 gelbe Entchen schwimmen beim Entenrennen in Bad Wörishofen um die Wette. Es geht um Preise – vor allem aber um Hilfe für heimische Vereine.

Als die 3400 gelben Badeenten am Sonntagnachmittag mit einem Kipphänger ins Wasser gelassen werden und das Rennen im Wörthbach beginnt, ist die Freude groß. Leicht hätte der Rotary Club weit mehr Startlizenzen verkaufen können, so groß war der Andrang. Applaus an der ersten Brücke, juchzende Kinder, welche den Rennenten am Ufer folgen: ein Spektakel für die gute Sache.

Was gibt es Schöneres, als Gutes zu tun und gleichzeitig für so viele strahlende Gesichter zu sorgen? Bad Wörishofens Rotary-Präsident Michael Blessing konnte es kaum glauben, als die letzten 200 Rennlizenzen am Sonntag tatsächlich noch alle verkauft werden konnten. Kurz vor Rennanfang war die Nachfrage von spontanen Besuchern nochmals hoch, doch die durch das Wettbewerbsrecht eingeschränkte maximale Anzahl von 3400 war erreicht. Aufgeregt liefen Kinder mit ihren Eltern am Wörthbach entlang zur angekündigten Startposition am Guggerhaus. Noch war kein gelbes Entchen zu sehen. Wo versteckten sie sich nur? Zu sehen war lediglich ein Pferdehänger, in der Nähe steht Manfred Guggenmos. „Der Schaufelbagger ist gestern noch kaputt gegangen“, erzählte er. Dieser hätte eigentlich die Enten in den Wörthbach kippen sollen. Doch ein Kipphänger erweist sich als tauglicher Ersatz. Das Team des Rotary Clubs belud ihn mit den Rennenten. Der fünfjährige Luis Scholz und seine kleine Schwester Rosalie mischten die Enten dann voller Freude richtig durch.

Die Enten kauften die Wörishofer gebraucht vom Rotary Club am Tegernsee

Auch Viktoria Lofner-Meir, die alljährlich zu den Hauptorganisatoren zählt, half bei den Vorarbeiten begeistert mit. Sie hatte in ihrer Amtszeit als Präsidentin des Rotary Clubs 2018 das Entenrennen in Bad Wörishofen initiiert, inzwischen ist es legendär. Damals wurden die gebrauchten Badeenten vom Rotary Club Tegernsee gekauft und bis heute nachhaltig genutzt. Um 15 Uhr war es dann soweit. Auf Kommando einer großen Kuhglocke beförderte der Kipphänger die 3400 kleinen gelben Schwimmer in einem Rutsch ins Wasser. Als diese die erste Brücke durchschwammen und für die zahlreichen Zuschauer sichtbar wurden, setzte lebhafter Applaus ein, Groß und Klein strahlten übers ganze Gesicht. „Unser Wörthbach leuchtet selten so schön gelb“, sagte eine Besucherin lächelnd, die kleinen Kinder jauchzten vor Begeisterung.

75 Bilder Gaudi beim Entenrennen in Bad Wörishofen Foto: Kathrin Elsner

So manch einer folgte dem gelben Strom am Wörthbach entlang, viele standen bereits wartend auf den Brücken oder saßen auf den Mauern am Bachlauf. Mehrere Jugendliche des Fischerei-Vereins Bad Wörishofen folgten den vielen Badeenten zu Fuß durch den Wörthbach und sorgten dafür, dass keine Ente verloren ging. Schon in der Innenstadt setzte sich eine einzelne Ente deutlich von den anderen ab und erreichte auf Höhe des Kurtheaters tatsächlich den aufgebauten Trichter als Sieger. Weitere rund 100 Enten wurden im Trichter gefangen, um die Nummern festzustellen und zu registrieren. Die Siegerlisten wurden sofort ausgehängt, die Preise lagen zur Abholung im Kurtheater bereit. Wer nicht vor Ort war, kann unter https://bad-woerishofen.rotary.de nachschauen, ob seine Nummer gewonnen hat und seinen Preis noch bis zum 31. Dezember im Autohaus Jäckle in Bad Wörishofen abholen.

Die Jugend des Fischerei-Vereins fischte alle anderen Entchen mit großen Keschern wieder aus dem Wasser – zu Schaden gekommene Exemplare werden zu einem späteren Zeitpunkt repariert und für das nächste Jahr startklar gemacht.

Auch wer mit seiner Rennente in diesem Jahr kein Glück hatte, verließ das Geschehen mit dem schönen Gefühl, etwas Gutes getan zu haben.

Den Erlös des Entenrennens spendet der Rotary Club Bad Wörishofen an Kinder- und Jugendprojekte heimischer Vereine, die Tafel Bad Wörishofen und den Allgäu-Schwaben-Wünschewagen gespendet, der sterbenskranken Menschen einen letzten Wunsch erfüllt. Michael Blessing liegt in seiner Amtszeit als Präsident besonders am Herzen, auch lokale soziale Projekte zu unterstützen. Er bedankte sich ausdrücklich bei der Stadt Bad Wörishofen, dem Fischereiverein Bad Wörishofen und den Sponsoren, ohne die das alljährlichen Entenrennens nicht möglich wäre.