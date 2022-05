Die Friedensbotschaft des Kiew-Sinfonie-Orchesters

Plus 115 Musikerinnen und Musiker aus der Ukraine setzen bei ihrem Auftritt in Bad Wörishofen ein musikalisches Zeichen gegen den Krieg.

In der Ukraine herrscht Krieg – doch 115 Männer und Frauen wollen mit Musik ein Zeichen für den Frieden setzten. Der Auftritt des Kiew-Sinfonie-Orchesters in Bad Wörishofen war bemerkenswert.