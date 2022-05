Die Gartenstadt wird zum Einkaufsparadies für Flohmarkt-Freunde

Der erste Hofflohmarkt in der Gartenstadt ist ein großer Erfolg. Die Bewohnerinnen und Bewohner freuen sich über das Miteinander und so manche Überraschung.

Einfach mal ganz entspannt vor dem Haus einen Verkaufsstand aufbauen und seine lieb gewonnenen, aber nicht mehr gebrauchten Sachen verkaufen – klingt entspannt und wundervoll, und so war es auch. Robert Wurm hatte die Initiative ergriffen und für die Gartenstadt einen Hofflohmarkt organisiert, der sich über den ganzen Stadtteil erstreckte.

Dabei stand nicht nur das Verkaufen und Kaufen im Vordergrund, sondern ganz besonders das Miteinander in Bad Wörishofens größtem Stadtteil.

Neue Leute kennenlernen, ein gemeinsames Erleben schaffen: Es war „endlich mal was los“ im Stadtteil, war oft zu hören. Der Zuspruch war riesig. 72 Haushalte meldeten sich an und verwandelten ihre Grundstücke in kleine Einkaufsparadiese. Dies ermöglichte Wurm, eine Übersichtskarte zu erstellen, die er auf einer selbst erstellten Internetseite für die Besucher veröffentlichte.

Zahlreiche Flohmarkt-Freunde schlenderten durch Bad Wörishofens Gartenstadt

Das Wetter war herrlich und so schlenderten zahlreiche Flohmarktfans gemütlich durch die Straßen – oder fuhren mit dem Fahrrad von Haus zu Haus, eine ganz neue Art, Flohmärkte zu erkunden.

Luftballons am Grundstück waren das Zeichen für die Verkaufsstände. Foto: Kathrin Elsner

Sandra Merz, die sonst öfter auf großen Flohmärkten zu finden ist, schätzte diese gemütliche und „total unkomplizierte“ Art des Verkaufens und Kaufens sehr und hatte sogar ein Bild von Pfarrer Kneipp mit im Sortiment. Manch einer hatte sich mit Freunden zusammengetan, das Handeln und Feilschen war so noch lustiger.

Und auch wenn die Zahl der Kundinnen und Kunden nicht jedem genügte, man kam ins Geschäft – und ins Gespräch. „Bei Nachbarn möchte ich nicht handeln“, verrät eine ältere Kundin. Manfred Hampp schätzte besonders, mal wieder in Ruhe mit den Nachbarn ins Gespräch zu kommen, „man nimmt sich sonst nicht die Zeit“.

Robert Wurm hatte den Gartenstadt-Flohmarkt organisiert und ist angetan vom bunten Treiben und dem durchweg positiven Feedback aus der Nachbarschaft. Foto: Kathrin Elsner

Verkauft wurde alles, was das Herz begehrt, und weil nichts weit transportiert werden musste, waren auch größere Dinge im Angebot. Kinderspielzeug, Kleidung, Kuriositäten wie pinkfarbene Leuchter, aufblasbare Saxofone oder auch Wertvolles aus Silber – es war für jeden etwas dabei.

So mancher Verkaufsgegenstand wurde originell präsentiert

Auch so manch originelle Präsentation der Verkaufsgegenstände konnte bestaunt werden. So saßen beispielsweise zwei riesengroße zu verkaufende Teddybären in einem mit Luftballons geschmückten Cabriolet.

Manch ungewöhnliche Präsentationen der Verkaufsobjekte zogen die Blicke der Besucher auf sich - diese großen Teddybären im Cabriolet waren ein Highlight. Foto: Kathrin Elsner

Bei Ehepaar Holzmann fand man sogar von Hans Holzmann selbst illustrierte Bücher und ein nettes Gespräch, denn beide schätzten das an diesem Tag stattfindende Miteinander sehr.

Hilde und Hans Holzmann waren mit Begeisterung dabei und der findige Käufer konnte sogar von Hans Holzmann selbst illustrierte Bücher erstehen. Foto: Kathrin Elsner

Auch die Kinder der Gartenstadt hatten mit ihren Eltern fleißig ausgemistet. Sie bastelten liebevoll Hinweisschilder für ihren Hofflohmarkt und hängten die schönsten Luftballons als Zeichen fürs Mitmachen vor das Grundstück.

Man sah den ganzen Tag lang lachende, glückliche Gesichter in der Gartenstadt. Und so war auch das Fazit von Robert Wurm am Ende des Tages: „Das schreit nach Wiederholung.“